Cavaliers perdem a terceira consecutiva e Amen Thompson, do Rockets, consegue o triplo-duplo na vitória por 135-131

Pela primeira vez durante uma temporada incrível, o Cleveland Cavaliers perdeu três jogos consecutivos.

A terceira derrota consecutiva aconteceu na noite de sábado contra o Houston Rockets. Amen Thompson obteve um triplo duplo com 23 pontos, 14 rebotes e 10 assistências para levar os Rockets à vitória por 135-131 no Rocket Mortgage Fieldhouse.

Com três derrotas consecutivas (e duas consecutivas em casa), o Cavs ficou meio jogo atrás do Oklahoma City Thunder e conquistou o melhor recorde da NBA com 36-9. Eles também lideram o Boston Celtics por 4 jogos e meio, conquistando o melhor recorde na Conferência Leste. Boston derrotou o Dallas Mavericks por 122-107, no sábado.

Curiosamente, duas das derrotas do Cleveland durante esta seqüência foram para os Rockets, que têm o terceiro melhor recorde da liga com 30-14. O Cavs perdeu para o Houston na quarta-feira, 109-108quando Darius Garland errou dois lances livres nos segundos finais que teriam empatado o jogo.

Garland tentou compensar na revanche de sábado, marcando 39 pontos e nove assistências. Ele acertou 14 de 22 arremessos do chão, incluindo 4 de 7 em cestas de 3 pontos. Donovan Mitchell quase o igualou com 33 pontos e sete assistências.

No entanto, apesar da quadra de defesa do Cleveland combinar 72 pontos, os Cavaliers não conseguiram igualar o Houston conseguindo 20 ou mais pontos de quatro jogadores diferentes. Alperen şengün e Jalen Green marcaram 26 pontos cada, enquanto Fred Vanvleet somou 20. Vanvleet também acertou 6 de 9 arremessos de três pontos.

Talvez a diferença estivesse na quadra de ataque, com şengün e Steven Adams somando 40 pontos junto com o segundo triplo-duplo de Thompson. Evan Mobley e Jarrett Allen responderam com 15 para o Cavs, mas Tristan Thompson contribuiu com zero pontos saindo do banco. Mobley jogou depois de perder quatro jogos com uma panturrilha reta.

O Cleveland assumiu a liderança por 18-17 no primeiro quarto, mas o Houston se recuperou para subir por 33-27 e não perdeu a liderança pelo resto do jogo. Os Rockets lideravam por 17 pontos no final do terceiro, mas os Cavaliers empataram no quarto em 124-124. No entanto, Houston recuperou a liderança em um lance livre de şengün e segurou-a pelo resto do jogo, acertando 8 de 10 na linha de lance livre.

O Cavs tentará encerrar a seqüência de derrotas na segunda-feira, recebendo o Detroit Pistons. Os Rockets continuam uma viagem de quatro jogos visitando o Celtics, também na segunda-feira.