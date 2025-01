CC Sabathia invia un messaggio di speranza sulla Hall Of Fame

L’offseason della Major League Baseball ha ricevuto molta attenzione, probabilmente a causa del livello di talento degli agenti liberi che hanno cambiato squadra.

Con giocatori come Juan Soto, Corbin Burnes e Blake Snell che firmano con nuovi club, è logico che i fan siano rimasti incollati all’azione.

Un altro grande annuncio verrà fatto quando verrà rivelata la classe 2025 per l’inserimento nella Baseball Hall of Fame.

L’ex lanciatore dei New York Yankees CC Sabathia ha inviato un messaggio di speranza prima che venisse fatto l’annuncio.

“Sembra la vigilia di Natale”, ha scritto Sabathia su X.

Sembra la vigilia di Natale 😂🙏🏾 — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 21 gennaio 2025

Sabathia spera di essere votato nella Hall of Fame nel suo primo anno di ballottaggio.

Le regole di voto di base prevedono che un giocatore abbia bisogno del 75% per essere eletto e di almeno il 5% per rimanere in ballottaggio. Gli elettori possono selezionare fino a 10 giocatori e un giocatore può rimanere in ballottaggio per 10 anni.

Sabathia ha avuto una carriera di 19 stagioni, iniziata nel 2001 con la franchigia di Cleveland e terminata nel 2019 con gli Yankees.

Sebbene Sabathia sia noto per il suo periodo con gli Yankees, il suo unico Cy Young Award è arrivato con Cleveland nel 2007.

Quella stagione, Sabathia iniziò 34 partite e fu 19-7 con un’ERA di 3,21 e 209 strikeout in 241,0 inning.

In carriera, è stato 251-161 con una ERA di 3,74 e 3.093 strikeout in 561 partite, tutte tranne una che è stata un inizio.

I numeri attuali suggeriscono che Sabathia entrerà nella Sala nel suo primo anno di idoneità, ma sarà interessante vedere come andranno le cose martedì sera.

