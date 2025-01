C’è stato un cambio di scommesse per gli Eagles, la partita dei playoff dei Packers

I Green Bay Packers sono pronti alla rivincita contro i Philadelphia Eagles.

La squadra di Nick Sirianni ha ottenuto una vittoria ravvicinata quando le squadre si sono incontrate in Brasile per aprire la stagione regolare.

Ora, gli oddsmaker non si aspettano che questa partita di playoff delle wild card della NFL sia così ravvicinata, con la linea che si sposta maggiormente verso i favoriti.

“Gli Eagles sono ora favoriti di 5,5 punti contro i Packers dopo aver aperto come favoriti in casa con 3,5 punti”, ha scritto Brandon Lee Gowton di Bleeding Green at X.

Ciò ha soprattutto a che fare con la disponibilità di Jalen Hurts.

C’era qualche incertezza riguardo allo status del quarterback per questa partita, ma ora che è stato autorizzato a giocare dopo aver superato il protocollo di commozione cerebrale, gli Eagles avranno il loro attacco a pieno regime.

Naturalmente, i Packers hanno senza dubbio un vantaggio come quarterback con Jordan Love, ma avere Hurts è un enorme vantaggio per la squadra di casa.

I Packers hanno giocato un buon calcio in questa stagione e molti sarebbero d’accordo sul fatto che Matt LaFleur sia un allenatore migliore di Sirianni.

Tuttavia, anche i Green Bay non sono riusciti a portare a termine il lavoro contro il contendente del Super Bowl poiché sono partiti lentamente prima di colmare il divario a fine partita.

Non è mai facile vincere ai playoff, tanto meno in trasferta e in un posto come Filadelfia.

In ogni caso, una cosa è certa è che questa sarà una delle partite più emozionanti da guardare nei playoff e, sebbene i pronostici favoriscano chiaramente la squadra di casa, tutto può succedere.

