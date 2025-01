C’è un chiaro favorito nelle scommesse per il prossimo allenatore dei Raiders

In una svolta degli eventi non così sorprendente, i Las Vegas Raiders licenziarono l’allenatore Antonio Pierce.

Non solo la squadra non era all’altezza delle aspettative sul campo, ma era anche evidente che i giocatori non gli rispondevano più come quando prendeva le redini della squadra come allenatore ad interim. .

Non molte persone pensavano che Pierce fosse la persona di cui avevano bisogno per guidare la squadra verso il futuro, ma con la squadra che probabilmente cercava un nuovo quarterback in offseason, il momento per fare una mossa era giusto.

Ora, come riportato da MLFootball, Bovada Sportsbook ha Mike Vrabel come favorito per diventare il prossimo allenatore della squadra.

🚨NEWS: Mike Vrabel è il PREFERITO come prossimo allenatore dei Las Vegas Raiders, secondo @BovadaOfficial. Vrabel, è un ex allenatore dell’anno e ha un rapporto estremamente stretto con il proprietario di minoranza Tom Brady. Brian Flores ha la seconda migliore quota ed è a pari merito con Brady pic.twitter.com/WAVRxrzqTe —MLFootball (@_MLFootball) 7 gennaio 2025

Vrabel ha dei forti legami con Tom Brady, che recentemente è diventato proprietario di minoranza dei Raiders.

Affermano anche che Brian Flores, che ha una relazione con Brady, è il numero due nella lista delle probabilità.

Vrabel avrebbe perfettamente senso per questa squadra poiché è un allenatore con una mentalità difensiva e un costruttore di cultura.

D’altra parte, i Raiders dovranno affrontare una forte concorrenza per i suoi servizi.

È anche considerato il favorito per conquistare i Chicago Bears, i New York Jets e i New England Patriots.

I Raiders dovranno anche trovare un modo per ottenere un nuovo quarterback, che secondo quanto riferito è una delle priorità di Vrabel per la sua prossima destinazione.

Non sarà facile, ma potrebbe essere proprio il tipo di capo di cui hanno bisogno per dare una svolta al franchise.

PROSSIMO: Si prevede che Tom Brady avrà un forte contributo nella ricerca dell’allenatore dei Raiders