La classe da debuttante di questa stagione nella NBA non è esattamente una delle migliori che le persone ricordino di aver visto, e non c’è nemmeno quell’headliner che faccia sembrare quella classe un po’ migliore rispetto alla scorsa stagione con Victor Wembanyama andato al San Antonio Speroni.

Ma ci sono alcuni debuttanti interessanti in questa stagione, e alcuni di loro sembrano avere il potenziale per diventare buoni agenti liberi per le rispettive squadre.

In questo momento, un uomo un po’ sorprendente è emerso come il favorito nelle scommesse per vincere il premio Rookie of the Year di questa stagione: Kel’el Ware, un centro che gioca per i Miami Heat, secondo NBACentral.

Kel’el Ware è il nuovo favorito per il premio come debuttante dell’anno, per @BovadaOfficial Kel’el Ware +190

Castello di Stefano +260

Alex Sarr +350

Jaylen Wells +400

Zach Edey +1400

Isaia Collier +5000

Yves Missi +5000

Zachary Risacher +6000

Dalton Knecht +10000

Ryan Dunn +10000

Le medie stagionali di Ware – 8,3 punti, 4,6 rimbalzi e 1,0 stoppate in 15,6 minuti a partita – non sono impressionanti, ma dall’inizio del 2025 ha migliorato il suo gioco.

Durante questo periodo, ha superato i 20 punti quattro volte, incluse ciascuna delle ultime tre partite di Miami, e nel complesso ha tirato un’alta percentuale dal campo.

Per una squadra di Miami impantanata nel dramma commerciale di Jimmy Butler, questo è uno sviluppo incoraggiante che dovrebbe essere di buon auspicio per il loro futuro.

Stephon Castle of the Spurs è il secondo nella lista dei favoriti nelle scommesse per vincere il premio Rookie of the Year e, sebbene anche le sue medie stagionali non siano elevate, ha avuto alcuni sprazzi di gioco forte in attacco.

Il terzo nella lista dei favoriti per vincere l’onore è Alex Sarr, il centro dei Washington Wizards che si è dimostrato promettente come centro in grado di bloccare tiri, rimbalzi e segnare triple.

