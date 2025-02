Celebrações em Islamabad, apesar de centenas de virata kohli contra o Paquistão, vídeo viral

Na batalha do coração e da mente, os fãs do críquete em Islamabad escolheram o primeiro quando celebraram uma maravilhosa cem Virata Kohla no mestre -mestre troféu A Grupo A, mesmo quando sua batida, mas eliminou o Paquistão do torneio. O filme dos fãs paquistaneses em Islamabad comemorando cem Virata Kohla se tornou viral nas mídias sociais quando Mohammad Rizwan & Co. Ele olhou para a eliminação precoce dos mestres, o torneio, que eles são oficialmente os anfitriões. Na seção dos fãs, Blitz Kohli com um bastão era mais importante, mesmo quando a equipe estava na beira da saída.

No filme, você podia ver fãs de celebrar a fronteira com Kohla, que lhe trouxe 51. A propósito, quatro também concluíram derrotas indianas bem -sucedidas de 242 corridas, estabelecidas pelo Paquistão na segunda partida do grupo.

O que Virat Kohli disse em seu 51º tom:

“Este é um gancho 22. Foi minha fraqueza por anos, mas ganhei muitas fugas. Os álbuns da capa estão crescendo, então eu realmente tive que deixá -lo ir, correr um risco e seguir minhas flechas – disse Kohli no filme publicado pela BCCI.TV.

“Quando me deparei com esse tipo de flecha, sinto o controle. Foi uma boa rodada para mim. Foi um ótimo trabalho em equipe “, acrescentou. Enquanto isso, Kohli também se tornou o batedor mais rápido, que terminou 14.000 corridas ODI, e a maioria deles chegou enquanto piscando às 3.

“Consegui acertar o jeito que queria acertar e contribuir para o caso vitorioso. É claro que isso é ótimo. Era necessário ficar preso e ganhar essa vitória para se qualificar “, disse o jogador de 36 anos.

“Uma coisa que sempre pensei em piscar aos 3 é minimizar o risco e garantir que eu coloque minha equipe em uma posição vencedora. Se você tiver a chance de terminar de jogar em busca, é muito melhor sempre a vontade desse tipo de situação.