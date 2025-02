Celeções de basquete universitário, horas: previsões para Duke vs. Illinois e mais os 25 jogos no sábado

No último sábado do sábado de fevereiro, chegou aqui e as apostas são altas para os times de basquete universitários enquanto lutam por suas posições no torneio da NCAA, Jockey pela esperança dos títulos da conferência e tente aumentar os projetos de semeadura projetados para Maduro de março. O conselho de sábado é um menu consistente -que inclui alguns confrontos dos 10 melhores e um raro sucesso de bilheteria fora da conferência.

O número 3 Duke e Illinois se reunirão no Madison Square Garden para destacar a lista de noturnos, enquanto o técnico do Blue Devils, Jon Scheyer, procura tentar sua equipe contra um oponente do Big Ten de qualidade. A oportunidade de exposição apresenta uma oportunidade para Duke Escape da crise de um ACC ruim e ter mais experiência em uma situação neutra antes da pós -temporada.

Existem 15 jogos com equipes classificadas no sábado, incluindo três confrontos classificados na frente do Classificado. Com a temporada regular descendo o cabo, a intensidade aquece. Março está chegando, e a luz fica no final do túnel após a rotina de uma longa temporada.

Aqui estão as seleções de especialistas em esportes da CBS para cinco dos melhores jogos do dia.



As probabilidades através do consenso da Sportsline | Em todos os tempos orientais

No. 3 Duke vs. Illinois em Nova York





20:00 | Raposa, FUBOTV (Tente de graça) – Duke dominou a arte de bater em equipes superadas no ACC. Mas sua história contra a oposição competente é um pouco mais obscura. Suas três derrotas estão fora de casa contra equipes classificadas entre 17 e 24 Kenpom.com. Illinois ocupa o número 21 em Kenpom, e este jogo está no Madison Square Garden. Os Blue Devils devem vencer, mas é difícil tomar a propagação aqui. Previsão: Illinois +10.5



22:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – Levando em consideração que apenas a BYU eviscerou o Kansas 91-57, pode ser tentador ficar nos cuticulares. Mas a única perda na casa do Arizona é o número 4 de Houston, e todas as suas vitórias em casa são pelo menos oito pontos. Os Wildcats venceram a primeira reunião para 11 na BYU no início deste mês e devem produzir desempenho semelhante na segunda reunião. Previsão: Arizona -7.5



16:00 | CBS, CBSSports.com, CBS Sports Application e Paramount+ Com o Showtime (tente de graça) – Se o Kansas voltará à pista, é aqui que ele começa. O estado de Oklahoma não tem uma única vitória na Big 12 Road e gosta de jogar rápido. Procure Jayhawks para abraçar o ritmo dos Cowboys e usar ótimas corridas para construir uma vantagem insuperável. Ku não só precisa vencer; Ele precisa de uma liberação catártica de frustração acumulada, e isso pode vir às custas do estado de Oklahoma. Previsão: Kans -16.5



18:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – O Alabama venceu uma equipe de 102-97 de força total do Kentucky na estrada no mês passado. Agora, o Crimson Tide recebe uma equipe do Reino Unido em casa. Um skate forge de dois jogos deve criar um sentimento de urgência para uma equipe do Alabama que está navegando para um trecho de fechamento brutal para a temporada regular. O treinador-chefe Nate Oats terá toda a atenção de sua equipe após uma perda de 110 a 98 no Missouri, e isso deve se traduzir em um melhor esforço defensivo contra os Wildcats. Previsão: Alabama -8.5



