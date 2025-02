Celeções de basquete universitário, horas: previsões para Kansas vs. Baylor e mais os 25 jogos para sábado

O calendário de basquete da universidade no sábado terá 21 equipes atualmente classificadas no Top 25 da Associated Press no Action Survey à medida que o calendário se torna fevereiro. A ação começa quando o número 8 do Tennessee recebe o número 5 da Flórida em Knoxville.

Os Gators estão atualmente empatados em terceiro lugar na classificação da SEC com o Missouri, enquanto o Tennessee lançou seu quarto jogo no jogo da conferência no início desta semana com uma derrota contra o Kentucky em casa.

Uma das melhores rivalidades nos esportes também ocorrerá neste fim de semana, quando o número 2 do Duke for o anfitrião da Carolina do Norte. O Blue Devils venceu 14 jogos consecutivos, que marcaram a primeira vez que o programa alcançou o feito desde a campanha de 2014-15, no mesmo ano em que o programa venceu um campeonato nacional.

Um dos jogos finais do calendário verá o apresentador do 12º de Kentucky Arkansas. O ex -técnico do Kentucky, John Calipari, retornará à Rupp Arena neste fim de semana pela primeira vez depois de deixar o programa nesta baixa temporada para um trabalho vago no Arkansas. Calipari passou 15 anos com o Kentucky e isso marcará a reunião agendada solitária entre os programas.

Arizona no estado do Arizona

13:00 | CBS, CBSSports.com, CBS Sports Application e Paramount+ Com o Showtime (tente de graça) – Quando o Arizona começa, os Wildcats podem ser difíceis de parar. Os Wildcats ocupam o primeiro lugar no Big 12 em anotações com 79,6 pontos por jogo durante a ação da conferência, e não se trata apenas de aumentar muitos de 3 pontos de alta variação. A equipe do treinador Tommy Lloyd pode ser considerada confiável para obter muitos looks bons de 2 pontos e alcançar a linha de lance livre. Se o amor de Caleb está batendo de fora, é uma vantagem adicional que pode tornar o Arizona Lethal. A pontuação pode ser uma tarefa às vezes para o Sun Devils e pode ter dificuldade em mantê -la perto do fim. Escolha: Arizona -7 -David Cobb

No. 11 Kansas em Baylor

16:00 | ESPN Assim, FUBOTV (Tente de graça) – Depois de lutar contra a UCF em casa no início desta semana, o Kansas conseguiu se mudar no final e garantir uma vitória por 91 a 87. Baylor está em ascensão nesta temporada, principalmente no jogo da conferência, e tem um recorde de 5-4 contra a competição Big 12. Se você tem um ótimo dia, Baylor deve alcançar o mal -estar em casa. Previsão: Baylor +1 – Salerno

Carolina do Norte no 2º Duke

18:30 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – A Carolina do Norte é irregular e defeituosa, mas não terá talento ou motivação. Isso será feito muito e, com razão, sobre como os calçados de tarifa tentarão conter o Duke Star Cooper Flagg. Mas o Blue Devils também deve reduzir a velocidade de um grupo profundo de armas de perímetro para o Tar Heels. RJ Davis, Ian Jackson e Seth Trimble fizeram mais de 25 pontos pelo menos uma vez nesta temporada e estarão ansiosos para fazer isso. Pesquise UNC para produzir fogos de artifício ofensivos suficientes para mantê -lo competitivo. Escolha: Carolina do Norte +13,5 – Cobb

Arkansas no número 12 Kentucky

21:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – Este jogo deve ser um dos jogos mais divertidos da temporada. O Arkansas teve um começo medíocre no jogo da SEC, mas uma vitória no caminho sobre os Wildcats seria sua maior vitória da temporada. O Arkansas manterá este jogo por perto, mas Kentucky irá com uma vitória. Escolha: Arkansas +11,5 – Salerno

No. 5 Flórida no número 8 do Tennessee

12 pm | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – Não há jogos fáceis na SEC. Depois de iniciar uma partida de 14 a 0 e se tornar a última equipe invicta no esporte, a Flórida marcará o confronto da sétima faixa de Tennessee no jogo da SEC. Por outro lado, esta será a terceira equipe de classificação que a Flórida viu no jogo da SEC, que inclui uma vitória de 73-43 sobre essa mesma equipe do Tennessee no início desta temporada. Pesquise o Tennessee para recuperar e cobrir a propagação. Previsão: Tennessee -3,5 -Cameron Salerno

