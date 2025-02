Celeções de basquete universitário, horas: previsões para o Arizona vs. Houston e mais os 25 jogos no sábado

A equipe de domingo fica a pouco mais de quatro semanas, e o conselho de sábado no basquete universitário pode contribuir em grande parte para determinar como o apoio é abalado. O dia é liderado por um dos maiores jogos de basquete sazonal regular na memória recente, com Auburn Número 1 que viaja na estrada contra o rival estatal nº 2 do Alabama.

Auburn foi registrado no número 1 na pesquisa Top 25 da AP no início desta semana, enquanto o Alabama obteve a aprovação como a melhor equipe classificada da pesquisa de treinadores. A última vez que um confronto como esse aconteceu entre os inimigos da conferência foi durante a temporada 2015-16 Quando o nº 1 do Kansas derrotou o nº 2 Oklahoma 109-106 em Allen Fieldhouse.

A versão do basquete da Iron Bowl University pode ser o confronto da marquise do fim de semana, mas existem muitos outros jogos intrigantes no quadro. A diversão começa quando o número 7 Purdue recebe o número 16 de Wisconsin na CBS em um jogo que pode ter implicações da temporada regular Big Ten.

No. 1 Auburn vs. No. 2 Alabama é ótimo para o basquete universitário, mas enorme para fãs raivosos de tigre e maré Crimson John Talty

Falando em implicações do campeonato de conferência sazonal regular, um dos maiores jogos do Big 12 diminuirá quando o número 13 do Arizona for o apresentador do número 6 de Houston. Os cutres ficam no topo da classificação com uma marca de 12-1, enquanto o Arizona é 11-2.

As probabilidades através do consenso da Sportsline | Em todos os tempos orientais

No. 16 Wisconsin no número 7 de Purdue

13:00 | CBS, CBSSports.com, CBS Sports Application e Paramount+ Com o Showtime (tente de graça) – Esta é a única reunião programada entre os Big Ten inimigos nesta temporada e contribuirá em grande parte para decidir um campeão da conferência da temporada regular. Braden Smith, de Purdue, tem uma discussão como a melhor guarda do país, e um ótimo jogo para ele será a chave para se recuperar de uma derrota contra o Michigan no início desta semana. Procure Purdue para fazer uma declaração em casa, em frente a uma multidão barulhenta de Mackey Arena. Escolha: Purdue -5,5 -Cameron Salerno

6 Houston no 13 Arizona

14:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – O ressurgimento do Arizona durante o jogo Big 12 foi uma das histórias mais subestimadas no basquete universitário. Os Wildcats viram que sua série de seis vitórias consecutivas quebrou no início desta semana contra o estado de Kansas na estrada, mas ainda estão em uma posição privilegiada para conquistar o título da temporada regular Big 12 em sua primeira temporada como membro da conferência. No entanto, eles enfrentam uma das equipes mais subestimadas do país em Houston. Os pumas são difíceis como pregos no lado defensivo, e isso deve levá -los a uma vitória na estrada. Previsão: Houston -5 -Saler

No. 1 Auburn no No. 2 Alabama

16:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – Auburn tem o melhor jogador de jogo em Johni Broome. O candidato do jogador nacional do ano calcula a média de um duplo duplo e é uma força imparável no interior. Ele e seu grande parceiro Dylan Cardwell se combinam para entender a melhor dupla de protetores de aro no basquete universitário. Eles farão olhares limpos ao redor da cesta para a maré carmesim, que poderia depender demais do tiro externo. O problema é que Auburn tem a melhor defesa de 3 pontos na SEC, já que os oponentes da liga estão disparando apenas 28,8% além do arco contra os Tigres. Escolha: Auburn +1.5 – David Cobb

18:00 | ESPN2, FUBOTV (Tente de graça) – O primeiro confronto entre os rivais no estado foi a bilheteria. O estado do Mississippi alcançou uma vitória dramática contra Ole Miss em um tempo extra atrás de uma ótima performance de Riley Kugel. Se este jogo é como o primeiro, os fãs estão em um presente. O estado do Mississippi cobre e vence diretamente ao longo do caminho. Previsão: Mississippi +5.5 – Salerno

20:00 | ESPN, FUBOTV (Tente de graça) – Kentucky vem de uma das maiores vitórias de sua temporada em casa, sobre o Tennessee. Desde que ele lançou quatro de seus últimos cinco jogos no jogo da SEC, Kentucky venceu jogos consecutivos sobre a Carolina do Sul e o Tennessee. O Texas está entrando na zona de perigo de sua temporada e uma vitória quad 1 seria um ótimo impulso para o seu currículo. Embora o Kentucky possa ser curto, os Wildcats cobrem e vencem diretamente ao longo do caminho. Previsão: Kentucky +1.5 – Salerno

