Celeções de especialistas na Liga dos Campeões, previsões, melhores apostas: Bayern de Munique Cruise, Milão testado por Feyenoord

Liga dos Campeões da UEFA voltou esta semana Para os primeiros playoffs dos playoffs da competição, com algumas das melhores equipes da Europa, elas se enfrentarão para um lugar na rodada 16.

O confronto do Manchester City com o Real Madrid liderou a ação quando os dois últimos vencedores da Liga dos Campeões o deram na primeira seção de sua batalha por um lugar na próxima rodada, com o Real fazendo o que sempre faz e venceu de uma maneira dramática Outros pesos pesados ​​europeus também tiveram a oportunidade de mostrar seu valor. Paris Saint-Germain e a rotina de vitórias da Juventus com o Bayern de Munique, barril para enfrentar o Celtic na quarta-feira.

Aqui estão nossas escolhas e previsões da equipe de esportes da CBS.

Não perca nenhuma das ligações dos campeões. Como sempre, você pode pegar toda a nossa cobertura Paramount+Assim, CBS Sports Network e a CBS Sports Golazo Network ao longo da temporada.

Aqui estão nossas seleções de especialistas para este primeiro dia:

Quarta -feira Liga dos Campeões Pizarra

Celtic vs. Bayern de Munique

Jogador para ver: Nicolas Kuhn – A última coisa no que é uma linha de excelente coleção de Celtic, Kuhn,, sem dúvida, aumentará seu jogo no clube, onde ele não conseguiu obter a qualificação aos 20 anos. Drift da direita, procure provar o espaço mais fraco de Alphonso Davies. – James Bege

Homem da festa: Harry Kane – O inglês está acostumado a jogar esse tipo de jogo e já marcou seis gols até agora na Liga dos Campeões da UEFA e tem 21 nos 19 primeiros jogos da Bundesliga alemã. Se o Bayern quiser passar para a próxima rodada, eles precisam desesperadamente de Kane da melhor maneira possível. – Francesco Porzio

Previsão: Celtic 0, Bayern 2 – Isso tem a criação de um forte sucesso adicional do Bayern, então espero ver os alemães procurarem colocar a luz do dia entre eles e seus anfitriões desde o início. Uma margem vencedora multi -total soa à direita, que posicionará os gigantes da Bundesliga para dominar em casa na próxima semana. – Jonathan Johnson

A melhor aposta: Harry Kane para marcar (-135)- O Celtic e o Bayern de Munique tocam estilos muito abertos, o que significa que muitas oportunidades estão se aproximando. Veterano da Liga dos Campeões, o Bayern confiará nele para levá -los para a próxima rodada e fazer sua parte para marcar alguns gols para vencer o empate. – Chuck Booth

Feyenoord vs. Milão

Jogador para ver: Santiago Giménez – Será como se eu nunca saísse! Nove dias depois de assinar seu contrato com Milão, Giménez retornará a De Kuip. Desde que ele já alcançou uma maneira rica em suas novas cores, um objetivo e assistência em seus dois primeiros jogos, ele parece uma manchete provável e que não precisará se lembrar de onde está o objetivo. – James Bege

Homem do Partido: Christian Pulisic – Depois de oferecer duas assistências no último confronto de Milan Serie A contra o Empoli, incluindo um para o primeiro gol marcado por Giménez, Pulisic também é chamado a também ser entregue contra o lado holandês. A dupla americana-mexicana está funcionando bem até agora, mostrando muito potencial para o restante da campanha de 2024-25. . – Francesco Porzio

Previsão: Feyenoord 1, Milão 1 – É provável que isso seja apertado e mantido vivo para a seção de retorno na Itália na próxima semana. Os Giants da Serie A estavam ocupados na janela de inverno fazendo uma série de mudanças, incluindo a chegada de Santiago Giménez de Feyenoord, bem como a adição de João Felix. Sergio Concicao levará um tempo para dormir todos para que um sorteio de pontuação possa ser um bom grito aqui. – Jonathan Johnson

A melhor aposta: Christian Pulisic para escrever ou ajudar (+125) – É um problema da CONCACAF com Santiago Giménez juntando Pulisic para fornecer outro ponto focal ao ataque. É algo que faz do Milão um ataque mais perigoso, mas também permite que Pulisic seja mais um criador, pois haverá outros artilheiros confiáveis ​​no ataque. Com isso como opção, levar o americano com maior probabilidade de se envolver em um gol é um jogo sólido para um ótimo jogador de jogo. – Chuck Booth

Calendário de televisão de playoff de fase nocaute

Todos os tempos dos EUA/Leste