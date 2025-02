Celta Vigo vs Previsão de Osasuna, Alinhamentos, Conselhos de Aposta e Probabilidades

Otasuna coletou pontos em nove de seus últimos 11 jogos da Laliga.

Celta Vigo está pronto para abrigar osasuna na partida da semana 25 da temporada Laliga 2024-25. Os anfitriões estão em 14º lugar e até agora estão tendo uma temporada abaixo da média. Eles venceram oito jogos em 24 jogos da liga. Enquanto isso, o Osasuna apresentou ações médias que as mantêm no nono lugar no mesmo número de partidas.

O Celta Vigo não terá muita confiança depois que eles foram mantidos em seus acessórios anteriores da liga. Eles tiveram uma vantagem de um gol depois de converter com sucesso um chute aos 68 minutos, mas concederam um gol no final do segundo tempo, dando a vantagem. Os anfitriões procurarão uma vitória aqui, pois podem ajudá -los a chegar ao oitavo lugar da mesa.

Osasuna terão confiança suficiente, pois estão em um lugar melhor que Celta Vigo na mesa e também manteve os defensores da Laliga ao Real Madrid em um empate em seu último jogo da liga. Foi um ótimo jogo para osasuna e jogou bem em casa. Mas desta vez as condições serão diferentes, pois estarão longe de casa.

Começo:

Localização: Vigo, Espanha

Estadio: estádio Abanca-Balaids

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Sexta -feira, 21 de fevereiro: 20:00 GMT/ 15:00 ET/ 12:00 PT

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Celt Vigo: ldlwd

Omasuna: Dwldd

Jogadores para olhar

Iago Aspas (Celta Vigo)

O ano de 37 anos marcou um gol na partida anterior da Laliga e ajudou sua equipe a garantir um ponto. É o maior goleador do Celta Vigo na liga hoje. Em 17 jogos da liga, Aspas marcaram sete gols. Como o equipamento está sob pressão, eles garantirão que o atacante espanhol comece para eles.

Antes de Budimir (Osasuna)

Tendo marcado 13 gols em 24 jogos da liga, contra o Budimir é o melhor goleador de Otasasuna em La Laliga nesta temporada. Tem um número igual de objetivos como Raphina em Barcelona. Budimir pode levar sua equipe a uma vitória aqui, já que ele sabe como encontrar espaços no último terço. Será uma ameaça à defesa dos hosts se não o conter corretamente.

Coincidência

Os anfitriões perderam três dos últimos cinco jogos da Laliga contra osasuna.

Osasuna contou os dois últimos jogos novamente contra o Celta Vigo em Laliga.

Os visitantes já venceram uma partida contra os anfitriões nesta temporada.

Celta Vigo vs Osasuna: Conselhos de apostas e probabilidades

Saúde para ganhar a 10/3 VBET

Objetivos baixos 3.5 @1/3 Bet365

Antes de Budimir para escrever @5/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Frania e Hugo Álvarez estarão fora de ação para Celta Vigo devido a suas feridas.

Osasuna estará pronto com todos os seus jogadores para seu próximo jogo da liga.

Cabeçalho

Total de correspondências: 31

Celta Vigo venceu: 15

Osasuna tem 9

Desenhos: 7

Alinhamentos previstos

Celta Vigo prevê o alinhamento (3-4-3)

Guaita (GK); Rodríguez, Starfelt, Domínguez; Carrera, Beltrán, Sotelo, Alonso; Citações, Duran, Swedberg

Osasuna prevê o alinhamento (4-1-4-1)

Herrera (GK); Areo, Boyomo, Catena, Cruz; Lucas Torro; Garcia, Moncayola, Oroz, Zaragoza; Budimir

Previsão de coincidências

Osasuna podem levar esses três pontos contra o Celta Vigo, já que provavelmente os derrotarão no próximo jogo da Laliga.

Previsão: Celta Vigo 1-2 Osasuna

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

