Celtic evite a proibição dos fãs de Bayern de Munique Masters

Os fãs do Celtic poderão participar da segunda etapa da rodada da Liga dos Campeões de Bayern de Munique depois de receber o alívio da UEFA. Os mestres da Escócia temiam que os apoiadores fossem banidos depois de terem sido jogados em campo dos fãs durante a derrota do Celtic por 4-2 em Aston Villa no mês passado. O Celtic recebeu uma proibição suspensa de vender ingressos para os fãs de viagem após uma exibição pirotécnica em seus campeões de 7-1 da liga de Borussia Dortmund em setembro.

No entanto, eles escaparam com uma multa de 10.000 euros (10.400 USD, 8.340 £) para fogos de artifício e arremessos de fogos de artifício.

“Como dissemos anteriormente, o Celtic fez todos os esforços para que nossos fãs pudessem participar desta partida, e estamos felizes por a UEFA estar considerando nosso relatório detalhado”, disse o Celtic em comunicado.

“Também podemos confirmar que a sentença suspensa original permanece em vigor, como resultado do uso anterior de pirotecnia, recentemente na partida contra o Borussia Dortmund, através de uma pequena minoria de fãs.

“Devemos explicar novamente que a pirotecnia não tem absolutamente nenhum lugar em nossas partidas e deve haver mais incidentes e, é claro, que existe um risco extremamente alto de que nossos fãs não recebam acesso a partidas futuras”.

