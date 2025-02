Celtics vs. Cavaliers: Derrick White mais uma vez demonstra a chave para a defesa do título de Boston

O Boston Celtics manteve o Good Times na noite de terça-feira caminhando para Cleveland e superando os Cavaliers, líderes da Conferência Leste, 112-105. Após uma estranha cair no meio da temporada, o Celtics já venceu quatro jogos consecutivos e sete dos últimos nove.

Como fizeram em seu primeiro confronto com os Cavaliers nesta temporada, o Celtics teve que conter uma tentativa de retornar. Eles poderiam fazê -lo desta vez graças a um grande desempenho do quarto trimestre de Derrick White, que conectou quatro triplos e marcou 14 de seus 20 pontos na pintura final.

White abriu a sala com alguns 30 pés para aumentar brevemente a liderança do Celtics para 15. E depois, depois que os Cavs reduzem o déficit para quatro com 5:30 restantes, ele marcou oito seguidos para que o Celtics gerasse a liderança . Voltar a dois dígitos e terminando essencialmente o concurso.

“Ele é um dos jogadores mais embreagens da nossa equipe”, disse Kristaps Porzingis. “Sempre atinge ótimas fotos.”

Todos os cubos brancos durante sua mini aquisição deixaram uma das peças do Celtics Pets na seção: Pick-and-Roll White-Jayson Tatum.

Na primeira posse, os Cavaliers não executam seu interruptor corretamente e White conseguiu andar em um suéter médio de alcance. Da próxima vez, o interruptor ocorre, mas deixou Darius Garland tentando lidar com Tatum, então os Cavs enviaram ajuda do jogador mais próximo, que é branco. Tatum leu isso e jogou-o para White, que bombeou em uma pull-up tripla.

Finalmente, Tatum deixou a tela e o branco o atingiu no rolo curto. Tatum jogou Al Horford, que atacou o fechamento e fez um passe adicional para White, que sacudiu outros 3.

“JT, JB, KP recebem muita atenção e você tem que viver com alguma coisa”, disse White. “Então tente dar um passo à frente e atirar com confiança e derrubá -los. Eu poderia fazer isso hoje à noite.”

Por que o branco é a chave para o Celtics que atingem seu potencial

Não é de surpreender que a recente mudança de Celtics tenha coincidido com o retorno de White ao formulário. Uma das muitas razões pelas quais o Celtics passou para um campeonato na última temporada foi White, dando o salto de um bom jogador de role-playing, All-Star.

Da mesma forma, seu forte começo da temporada desempenhou um papel importante no Celtics, que abriu 16-3. Mas nas últimas semanas, White não se parecia com ele.

Dois jogos foram perdidos com uma doença e uma contusão no cafetão, teve uma seção de cinco jogos, onde ele disparou 4 de 36 do intervalo de 3 pontos e marcou em um único dígito cinco vezes diferentes. Durante o trabalho de um mês do Celtics em que eles eram 9-8, White teve uma média de 13,7 pontos e 3,1 rebotes em 41,3/34.1/78,3 divisões de tiro.

White pareceu a melhor versão de si mesmo durante a recente sequência de vitórias do Celtics. Nestes quatro jogos, ele tem 18,8 pontos e 4,8 assistências em 52.1/48.6/70.0 divisões. Para a temporada, o Celtics agora tem 19-3, quando o alvo dispara 50% ou melhor no chão e 17-12 quando está abaixo de 50% ou não toca.

“Quando ele joga dessa maneira, somos uma equipe completamente diferente”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla. “É importante que você o mantenha acordado devido à sua ababilidade em impactar o jogo nas duas extremidades no chão. É isso que é. lutar para garantir essa crença e confiança.

Quando White está atirando bem na bola e marcando em um ritmo eficiente, a ofensiva de Boston se torna quase impossível de parar. Agora que ele está rolando novamente, o mesmo acontece com os Celtics.