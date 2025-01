Celtics vs. Previsão Pelicanos, probabilidades, linha, propagação, tempo: 2025 equipes da NBA, 31 de janeiro de apostas por modelo de simulação

O Boston Celtics chegou à estrada para enfrentar os New Orleans Pelicans na sexta -feira no Smoothie King Center. Nova Orleans tem 12-36 em geral e 8-17 em casa, enquanto Boston tem 33-15 em geral e 17-6 ao longo do caminho. Nova Orleans caiu quatro jogos consecutivos depois de perder para o Dallas Mavericks 137-136 em 29 de janeiro. Boston está procurando construir sua vitória dominante por 122 a 100 sobre o Chicago Bulls. O Celtics é de 20 a 28, enquanto os Pelicanos têm 19-28-1 contra o Spread nesta temporada.

O aviso em Nova Orleans é às 20:00 ET. Os Celtics são favorecidos por 11 pontos nas últimas chances de pelicanos vs. O Celtics do consenso da Sportsline, e o excesso/menos é de 232,5 pontos. Antes de bloquear em qualquer seleção de pelicanos vs. Celtics, Você vai querer ver as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de simulação de computador testadas na Sportsline.

O modelo de projeção da Sportsline simula cada NBA Jogo 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada 1524-25 da NBA em um chiamento de 140 a 100 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando mais de US $ 3.000. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

O modelo fez sua visão em Boston vs. Nova Orleans e apenas bloqueados em suas escolhas e previsões da NBA. Você pode ir ao Sportsline agora para ver as seleções de modelos. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para o jogo:

Pelicans vs. Celtics SP PREAD: Pelicans +11

Pelicans vs. Celtics acima/Under: 232,5 pontos

Pelicans vs. Celtics Money Line: Pelicans: +404, Celtics: -552

Pelicans vs. Escolhas do Celtics: Veja Picks in Sportsline

Por que o Celtics pode cobrir

O Celtics irá para o confronto de quarta -feira na aparência: eles receberam uma derrota de dois pontos em 27 de janeiro, mas certamente não deixaram isso acontecer contra o Bulls na quarta -feira. Os Celtics voaram além do Bulls 122-100. Kristaps Porzingis teve um jogo excelente, jogando 8 de 14 de um longo alcance na rota para derrubar um dobro em 34 pontos e 11 rebotes. O desempenho dominante também deu a ele uma nova corrida em três (oito).

Jaylen Brown foi outro jogador importante, indo 10 por 18 por 18 a caminho de 28 pontos, mais seis assistências e seis rebotes. Jayson Tatum continua jogando em um nível extremamente alto nas duas extremidades para o Celtics. A NBA seis vezes o All-Star entra no jogo de sexta-feira com uma média de 26,7 pontos, 9,0 rebotes e 5,4 assistências por jogo. Veja qual equipe retornar aqui.

Por que os pelicanos podem cobrir

Enquanto isso, o recente trecho difícil dos pelicanos ficou um pouco mais difícil na quarta -feira, após sua quarta derrota consecutiva. Eles eram apenas um balde de vitória e os Mavericks caíram 137-136. Apesar de sua perda, os pelicanos viram vários jogadores subirem no desafio e fazer peças notáveis.

Trey Murphy III tinha 13 aos 17 anos a caminho de 32 pontos mais seis rebotes. Murphy III agora tem uma média de 21,5 pontos e 5,1 rebotes por jogo. A equipe também recebeu cortesia de Zion Williamson, que tinha 11 anos a 18 a caminho de 29 pontos, mais sete assistências e seis rebotes. Williamson foi excelente nesta temporada e é um dos quatro jogadores de Nova Orleans, com uma média de 21 ou mais pontos por jogo. Williamson entra na sexta -feira com uma média de 23,6 pontos e 8,2 rebotes por jogo, ambos os máximos da equipe. Veja qual equipe retornar aqui.

Como fazer pelicanos vs. Escolhas do Celtics

O modelo simulou os pelicanos contra o Celtics 10.000 vezes e os resultados estão dentro. Podemos dizer a ele que o modelo se inclina sob o total de pontos e também diz que um lado da propagação tem todo o valor. Você só pode ver a escolha do modelo na Sportsline.

Então, quem ganha pelicanos vs. O Celtics na sexta -feira e que lado do spread tem todo o valor? Visite Sportsline agora para ver de que lado do Celtics vs. Os pelicanos se estendem para trás, todo o modelo que retornou mais de US $ 10.000 nas melhores equipes da NBAe descubra.