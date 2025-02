Cenários comerciais de Matthew Stafford: três acordos possíveis para adquirir o marechal de campo de Star Rams

Uma das histórias mais criminalmente subestimadas da próxima temporada baixa é que Matthew Stafford poderia estar se movendo. O primeiro Super Bowl O campeão do marechal de campo tecnicamente tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas está essencialmente configurado que passou de ano para ano com o Los Angeles Rams. Isso abre a porta para tomar uma decisão sobre ambas as partes nas próximas semanas e meses.

Stafford deve -se a aproximadamente US $ 4 milhões em dinheiro garantido em 2025, e atualmente não há garantias em seu acordo para 2026. Isso deve ser ajustado, mas resta saber qual equipe realmente marcará o contrato de Stafford. Para os Rams, eles estão em um ponto de virada interessante, onde podem optar por pressionar o botão de reinicialização suave, que pode incluir Stafford. A equipe já está trabalhando para trocar Vandout Cooper Kupp, então essa transição na ofensiva está começando seriamente.

Se você finalmente decidir se separar de Stafford e colocá -lo no bloco comercial, examine alguns destinos em potencial e configure alguns pacotes comerciais variáveis ​​para o veterano.

Aaron Rodgers Pontos de pouso: Jets diz ao futuro Hall of Fame QB que eles estão avançando durante a baixa temporada Garrett Podell

Os Rams recebem: 2025 Seleção da primeira rodada (nº 21 em geral), segunda rodada de 2025 (nº 52 em geral), seleção da segunda rodada condicional 2026 (pode se tornar o primeiro se Stafford jogar 65% dos instantâneos em 2025).

Steelers Get: Matthew Stafford, primeira rodada de 2025 (nº 26 em geral)

Isso pode parecer um pouco complicado, com várias seleções trocando mãos, mas destacamos esse tipo específico de comércio por um motivo. Está refletindo livremente o tratamento que Green Bay Packers e Jets de Nova York atingiram Aaron Rodgers em 2023. Enquanto o O tratamento finalmente explodiu no rosto de Nova YorkÉ uma estrutura fascinante trabalhar em um possível comércio de Stafford, porque os QBs eram/em pontos semelhantes em suas carreiras.

Matthew Stafford (2024) 36 16 10-6 65,8% 3.762 20 8 93.7 Aaron Rodgers (2022, temporada final em Green Bay) 39 17 8-9 64.6 3.695 26 12 91.1

Para Rams, você pode fazer upload de um punhado de pontos em 2025 NFL Draft Enquanto também coleta uma segunda rodada este ano e um potencial primeiro no seguinte rascunho. Dado o quão bom o Snead operou o rascunho nos últimos anos, deve haver muita confiança em trazer jogadores de chip azul com cada uma dessas seleções.

Enquanto isso, os Steelers precisam de um zagueiro e não estão dentro da faixa de escrita de uma chamada de sinal jovem no que é, de acordo com todas as contas, uma fina classe de rascunho na posição. Então, em vez de tentar devolvê -lo com Russell Wilson e/ou Justin Fields, eles colocam um mergulho ao adicionar Stafford para conter na AFC North.

Rams Get: 2025 Seleção da primeira rodada (nº 24 em geral)

Vikings recebem: Matthew Stafford

Este é um tratamento muito mais simples para Stafford, o que o levaria aos vikings de Minnesota. Primeiro, isso realmente se concentra no desejo dos vikings de manter Sam Darnold (que hesitou na seção) e na confiança em JJ McCarthy. Se você deseja melhorar seu jogo de marechal de campo e ainda acredita que McCarthy precisa de mais tempo para se desenvolver, Stafford dá aos vikings um teto alto para pelo menos as próximas duas temporadas. No entanto, se você acha que McCarthy está pronto para ascender ao QB1 ou decidir manter -se com a Darnold através do rótulo da franquia ou uma extensão, que bloqueia esse local de pouso para Stafford.

Há uma conexão entre Stafford e os Vikings graças ao técnico Kevin O’Connell, que foi seu coordenador ofensivo em Los Angeles durante sua primeira temporada com o Rams em 2021, o que levou a um Super Bowl Título LVI. Esse relacionamento anterior pode ajudar a facilitar um acordo.

Do lado das coisas dos Rams, eles estariam armados com duas seleções da primeira rodada (nº 24 e nº 26), que poderiam usar para se movimentar ao redor da tábua ou simplesmente grudar e escolher. Outra camada para isso seria que Darnold seria lançado de Minnesota, criando outra opção para os Rams enquanto procurava seu próximo marechal de campo no futuro previsível.

Os Rams recebem: 2025 Seleção da segunda rodada (nº 34 em geral), 2026 Seleção da segunda rodada

Os Giants recebem: Matthew Stafford

Em um mundo em que o mercado não é tão robusto para Stafford e uma seleção da primeira rodada simplesmente não está disponível como um retorno aos Rams, que pode ser um cenário em que o New York Giants entra na conversa. Obviamente, a seleção geral número 3 em 2025 NFL Draft Deve ser um não -clarifiz de não -clarificação em qualquer comércio que gire em torno de Stafford, mas se duas seleções da segunda rodada forem feitas, pode ser difícil negar por Joe Schoen e Brian Daboll. Embora seja bom encontrar uma opção mais longa na posição, seus dois assentos devem estar bem quentes no início da próxima temporada, e Stafford daria a eles uma boa oportunidade de começar fortemente e esfriar a temperatura de a temperatura, que não deve ser esquecida.

Também vale a pena notar que existe uma conexão familiar entre Stafford e os Giants, com Nova York contratando recentemente Chad Hall, uma equipe de Stafford, como assistente técnica do Mariscal de Campo.

A obtenção de duas seleções da segunda rodada continuaria sendo um retorno sólido para os RAMs, especialmente o número 34 em geral. Em teoria, eles poderiam embalar essa seleção e sua própria primeira rodada (nº 26) para ascender se uma perspectiva que eles gostam começar a cair.