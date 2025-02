Cenários comerciais de Myles Garrett: três ofertas em potencial para adquirir o Browns All-Pro Pass Player em busca de um novo começo

O reinante NFL O jogador defensivo do ano em breve poderá se mudar em breve. Na segunda -feira, a estrela Myles Garrett Corredor avisa que ele sabe Solicitou uma troca Do Cleveland Browns, a franquia com a qual ele passou toda a sua carreira desde que foi a seleção geral número 1 em 2017 NFL Draft Fora do Texas A&M.

Naturalmente, como Garrett está na liga como um dos melhores jogadores defensivos que ele tem a oferecer, esta notícia estabeleceu a NFL criada com várias pessoas que refletem sobre onde o ano de 29 anos poderia finalmente terminar. No entanto, o que é tão interessante quanto onde Garrett poderia ir no próximo capítulo de sua carreira é o quanto ele entrará no mercado comercial.

De volta ao Senior Bowl e antes de Garrett se tornar público com sua aplicação comercial, o gerente geral dos Browns, Andrew Berry, enfatizou que ele não mudaria seu corredor da Star Edge, nem mesmo se uma franquia ofereceu duas seleções da primeira rodada. É claro que muito mudou entre então e agora, então será interessante ver se Berry aderirá às suas armas nos preços da primeira rodada da primeira rodada (e mais), especialmente levando em consideração que cada GM da liga agora se encontra com Garrett quer para sair.

Além disso, Garrett, que tem dois anos restantes em seu contrato, pode ser devido a uma extensão, ainda mais água em enredar quando se trata de compensação. Além disso, os Browns reestruturaram anteriormente o contrato de Garrett, para que estejam analisando uma taxa de capitalização morta de mais de US $ 36 milhões até 2025 se fossem transferidos antes de 1º de junho.

Dito isto, mergulhamos e tentamos cozinhar um trio de pacotes comerciais que podem ser atraentes o suficiente para os Browns enviarem Garrett para fora da cidade.

Browns recebe: Primeira rodada 2025 (nº 28 em geral), seleção da primeira rodada 2026

Leões Get: Myles Garrett

Os leões de Detroit têm sido meticulosos e metódicos quando se trata de como eles usam suas seleções de rascunho, e isso demonstrou ser extremamente bem -sucedido. Com isso em mente, o envio de múltiplas primeira rodada seria um restante dessa crença central do gerente geral Brad Holmes. Mas a capacidade de adquirir talentos como Garrett pode ser suficiente para empurrar esses chips para o centro da mesa para tentar tirar proveito disso. Super Bowl janela. Se este contrato for realizado, Garrett e Aidan Hutchinson emparelham a unidade de passes mais catalogados da NFL e melhoraria uma defesa que já ocupou o quarto lugar na taxa de pressão da NFL em 2024. Para Garrett, conseguiria seu desejo de Esteja em um candidato ao Super Bowl, enquanto Cleveland venceria duas primeiras rodadas com uma sessão no 28 em geral em 2025 e a outra provavelmente em um lugar semelhante em 2026.

Brown Get: 2025 Seleção da primeira rodada (nº 29 em geral), seleção da primeira rodada 2026, DT Daron Payne

Os comandantes recebem: Myles Garrett

Os comandantes estão em uma situação rara em que garantiram um marechal de campo que poderia levá -los ao campeonato da NFC no ano 1. Ter esse nível de jogo de marechal de campo em um contrato de novato é o melhor código de truques da NFL, e Washington faria isso. Seja aconselhável tirar proveito de Jayden Daniels com tanto talento quanto é humanamente possível por todos os lados da bola. Sim, trazer Garrett seria caro, mas também se tornaria a figura principal em defesa de Dan Quinn, que foi o 14º na NFL à taxa de pressão nesta temporada. Ao adicioná -lo à unidade, eles provavelmente saltariam para o top 10, possivelmente até os cinco primeiros. Em uma divisão na qual eles precisam acompanhar as águias da Filadélfia, a melhor maneira de combatê -las pode reforçar ainda mais a defesa, de modo que o preço deve valer a pena, mesmo que seja alto.

Brown Get: 2025 Seleção da primeira rodada (nº 4 em geral), seleção da segunda rodada 2026

Patriots recebem: Myles Garrett

Este é um dos destinos mais interessantes que podem estar na corrida por Garrett. Na superfície, a Nova Inglaterra parece longe demais para se adaptar aos desejos de Garrett de jogar em um candidato ao Super Bowl. No entanto, a equipe parecia estabelecer seu marechal de campo no futuro em Drake Maye e agora tem a maior quantidade de espaço na liga para reorganizar a lista, que poderia incluir Garrett. Enquanto isso, já existe um relacionamento pré -existente que pode ser um fator, já que o treinador principal dos Patriots, Mike Vrabel, acaba de passar a temporada inteira em Cleveland como consultor de treinamento e equipe, para que ele tenha um conhecimento de primeira mão sobre O tipo de jogador que a Nova Inglaterra poderia estar adquirindo.

Quanto à compensação, renunciar a uma seleção entre os cinco primeiros em qualquer rascunho é monumental, mas poderia fazer sentido para os Patriots. Se eles acreditam que os gostos de Abdul Carter e Travis Hunter, duas das poucas perspectivas de chip azul neste rascunho, estarão fora do quadro quando estiverem no relógio, podem ver Garrett como a melhor opção do que quem quiser começar No número 4. Dado o topo que é a primeira rodada, ele não está fora do escopo da possibilidade de Cleveland, é reduzido ao preço da primeira rodada e acomoda por um segundo no ano seguinte.