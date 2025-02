Cenários da Liga dos Campeões, pontuações: que Real Madrid, Man City, PSG e mais precisam avançar

Metade dos estágios iniciais dos playoffs da fase de eliminação da Liga dos Campeões está agora completa e há uma clara vantagem nos quatro sem que as partidas terminassem em sorteios na terça -feira. O Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund se sentirão bem com suas possibilidades de ir às suas segundas pernas depois de registrar vitórias por três gols, mas a Juventus e o Real Madrid também cuidaram das empresas em suas partidas.

Vamos dar uma olhada na ação de terça -feira e como o resto de cada empate afetará:

Manchester City 2, Real Madrid 3

Equipamento: Manchester City

O que deu errado: Ederson

Como resolvê -lo: O City já tentou lançar Ederson para Stefan Ortega; portanto, a melhor solução para lidar com problemas de Ederson não será encontrada até o verão, quando decisões difíceis de transferência devem ser tomadas. Mas, dirigindo -se a Madri para a segunda mão, o City precisará de pelo menos um dispositivo ortopédico de Erling Haaland para ter uma chance. O City já lançou quatro jogos da Liga dos Campeões depois de liderar e poucas equipes são melhores para vir de trás do Real Madrid. Ficou claro há um tempo que as coisas não estão muito bem com essa equipe na cidade e podem levar a não atingir a rodada de 16.

Equipamento: real Madrid

O que correu bem: Seja Real Madrid

Como fazer de novo: Não há time que, não importa como eles jogem em um jogo, inspiram mais confiança em uma eventual vitória do que o Real Madrid. De um gol de Mbappe, um ex -jogador da cidade de Brahim Díaz até os heróicos de Jude Bellingham, os brancos fizeram o trabalho, apesar de perder as partes importantes da equipe. Feder Valverde teve que aparecer à direita devido a lesões, mas sua presença ajudou Madri a alcançar uma imprensa de equipe coordenada que pode não ter sido possível com outros jogadores nesse papel. Não importa o quê, Carlo Ancelotti tem essa equipe preparada para ter sucesso.

Script: Uma vitória no Manchester City para um gol forçaria um tempo extra e um possível tiroteio de uma penalidade, enquanto uma vitória de mais de um gol enviaria o City para a 16ª rodada.

Man City tentou superar Madri para Madri, mas o chefe da Liga dos Campeões faz o que eles sempre fazem James Bege

BREST 0, PSG 3

Equipamento: Plugue

O que deu errado: Ele enfrentou Ousmane Dembele no dia errado.

Como resolvê -lo: Enquanto Brest está em sua estréia na Liga dos Campeões, o que combateria o PSG quase selou seu destino antes do início deste jogo. Com a vitória, o PSG agora está invicto em seus últimos 31 jogos na frente de Brest e, embora a equipe local possa ter tido a má sorte de não marcar um gol, suas possibilidades de avançar além do estágio de eliminação sempre seriam escassas. Permitir que um dispositivo ortopédico o Dembele aumente apenas as chances de cair em Paris, mas não muito tempo para mudar o empate. Eles precisam de um milagre.

Equipamento: PSG

O que correu bem: Negócios iniciais

Como fazer de novo: Enquanto o PSG às vezes lutou mesmo quando favorecido nas partidas, O formulário de DeBele Ele está fazendo isso um dos passados. Com 15 gols em 2025 e contando, o atacante forneceu um novo ponto focal para o ataque, mesmo sem a nova empresa Khvicha Kvarratskhelia que está integrada. Ainda será uma batalha difícil para o PSG continuar na competição além da rodada 16 com Liverpool ou Barcelona que os aguarda, mas essa equipe está fazendo o que precisa para progredir mais.

Script: Embora o PSG não perca em mais de dois gols, eles avançarão para a 16ª rodada precisarão vencer por três gols no regulamento para forçar o tempo extra e um possível tiroteio de penalidade. Para evitar isso, Brest precisará vencer por quatro ou mais gols.

Juventus 2, psv 1

Equipamento: Psv

O que deu errado: Ferimentos

Como resolvê -lo: Na verdade, o PSV iria enfrentar sem Malik Tillman e Ricardo Pepi e, embora tenham criado oportunidades contra a Juventus, a maioria de seus 15 tiros vem de áreas de baixa porcentagem. Ivan Perisic deu a eles a chance de marcar o quinto gol contra a Juventus de sua carreira. Com a segunda etapa que ocorre na Holanda, o PSV terá uma chance, especialmente se eles puderem marcar um gol antecipado em casa, mas é magro com o quão boa a Juventus pode se defender.

Equipamento: Juventus

O que correu bem: Acabamentos oportunos

Como fazer de novo: Com Um laser de Weston McKennie E um objetivo do Banco de Samuel Mbangula, Thiago Motta está lentamente obtendo mais do que um ataque anêmico da Juventus. Agora eles marcaram dois ou mais gols em três jogos consecutivos após a chegada de Randal Kolo Muani depois de não fazê -lo em cinco dos seis jogos antes disso. A Juventus tem uma defesa sólida e, se eles podem dar a Michele di Gregorio uma vantagem de dois gols para proteger na rede, provavelmente eles garantem que o mantenham. Agora ele se dirige à Holanda com a vantagem de uma meta, se a Juventus puder manter as coisas apertadas, a espera dos 16.

Script: Uma vitória do PSV para um gol forçaria tempo extra e um possível tiroteio de penalidade, enquanto uma vitória para mais de um gol seria enviada para o lado holandês dos 16. Qualquer outro resultado veria o avanço. Apenas um empate fará isso para a Juve.

Sporting CP 0, Borussia Dortmund 3

Equipamento: Sports cp

O que deu errado: Ruben Amorim está faltando

Como resolvê -lo: Para que o Sporting faça qualquer coisa, Viktor Gyokes deve se tornar nuclear e isso pode não ser possível, já que essa é uma equipe que tem sido espiral na competição européia desde que perdeu seu ex -gerente, Amorim, antes do Manchester United. Há uma rota de retorno com uma vitória retumbante na Alemanha, mas isso é bastante difícil de imaginar quando o esporte não conseguiu nem encontrar um gol no primeiro trecho do jogo. Agora em seu terceiro gerente da temporada, é hora de se concentrar no jogo nacional.

Equipamento: Borussia Dortmund

O que correu bem: A segunda metade

Como fazer de novo: Dortmund resistiu ao esporte na primeira metade do jogo para aproveitar no segundo tempo marcando três gols e assumindo o controle total do empate. Toda vez que um lado você pode pendurar um número torto na perna de visita de um acessório nocaute, a confiança aumentará. Três jogadores diferentes encontraram o fundo do próximo e, exceto por um desastre, o Dortmund irá para a rodada 16.

Script: Embora o Dortmund não perca em mais de dois gols, eles avançarão para a 16ª rodada precisarão vencer por três gols no regulamento para forçar o tempo extra e um possível tiroteio de penalidade. Para evitar isso, o esporte precisará vencer por quatro ou mais gols.

Calendário da Liga dos Campeões de quarta -feira

