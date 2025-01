Cenários e permutações da Liga dos Campeões da Juventus: Broadcast Live, onde ver, na hora de início, o canal de televisão

A Juventus entra no dia 8 da Liga dos Campeões com um lugar na próxima rodada, mas eles chegarão aos oito primeiros e vencerão um adeus na rodada de 16, muito deve seguir seu caminho para 11 lugares para sair. As 36 equipes estarão em ação, pois 18 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas que são decididas. Mas o que a Juventus precisa na quarta -feira para atingir seus objetivos?

Juventus

Posição da tabela: 17

Agulhas: 12

Dia de Matchday Oito oponente: Benfica

O que é necessário: A Juventus está nos playoffs, pelo menos. Para chegar aos oito primeiros, eles terão que vencer e ver quase todas as equipes pela frente.

A partir do nível do equipamento em 12 pontos, a Juventus pode ser a mais improvável de terminar entre os oito primeiros devido aos seus problemas de pontuação. Randal Kolo Muani foi trazido para ajudar a resolver esses problemas, mas não pode aparecer na Liga dos Campeões para os estágios de qualificação porque eles já se registraram no PSG. Na frente de uma equipe do Benfica que também precisa de uma vitória para chegar ao estágio do playoff, isso será tudo menos uma partida fácil para os homens de Thiago Motta que já estão qualificados, mas que precisam de ajuda para ir mais longe.

Calendário de televisão do dia 8

Em todos os tempos orientais

Classificação da Liga dos Campeões

Chave: As posições 1-8 se qualificam para a rodada 16, enquanto as posições 9-24 se qualificam para os playoffs e as posições de fase de qualificação são eliminadas posições 25-36.