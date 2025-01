Cenários e permutações da Liga dos Campeões do Arsenal: transmissão ao vivo, onde ver, na hora de início

Quarta -feira traz o Final da fase da Liga dos Campeões Com o Partido 8, o que poderia trazer caos incomparável na história do torneio, talvez até esporte. As 36 equipes estarão em ação, pois 18 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas que são decididas. O Arsenal está em boa forma, mas ainda não tem um lugar nos oito bloqueados matematicamente, então é isso que precisa acontecer.

Não perca nenhuma das ligações dos campeões.

Arsenal

Posição da tabela: Terceiro

Agulhas: 16

Dia de Matchday Oito oponente: Girona

O que é necessário: Você pode garantir as oito melhores coisas com um sorteio

Com 16 pontos segurados, o Gunners pode garantir um lugar entre os oito primeiros sem vitória, mas pelo menos ganhar um empate garantirá que um local diretamente nos últimos 16 anos. Embora eles permitam apenas dois gols no jogo da UCL, o Arsenal tem conseguiu perder um jogo e desenhar outro, caso contrário, eles também estariam na corrida pelo primeiro lugar. Isso não importará quando tudo for dito e acaba levando em consideração que Mikel Arteta atingiu pelo menos o objetivo de levar sua equipe o mais alta possível, mesmo Sin Bukayo Saka. Os nocautes estarão onde se torna real, mas tudo o que você precisa fazer é chegar lá para ter uma oportunidade.

