Manchester City sta prendendo in considerazione una mossa per il centrocampista FC Porto Nico GonzálezFonti hanno detto che ESPN.

La città è ancora sul mercato del centrocampista anche se spenderà oltre 120 milioni di GBP ($ 148,8 milioni) Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov E Vitor Reis Nella finestra di trasmissione di gennaio.

Sono anche interessati Douglas Luizche potrebbe essere autorizzato a lasciare la Juventus per un prestito prima del mandato di lunedì.

González è anche nella selezione più stretta della città, sebbene secondo le fonti ESPN non abbiano ancora stabilito un contatto formale con Porto.

Nico González ha segnato Porto nell’ultima partita della loro campagna di fase della Lega europea. Andrei Isakovic/AFP tramite Getty Images

L’ex spagnolo del club del club del club dovrebbe essere la percentuale della commissione di trasferimento se l’uomo di 23 anni si trasferisse allo stadio Etihad.

González è entrato a far parte dell’Accademia del Barça nel 2013 e è passato alla prima squadra e poi si è unito a Porto nel 2023 in un accordo per un valore di 8,5 milioni di euro.

Il Barça ha confermato in un momento in cui hanno mantenuto l’opportunità di ri -firmare González e la percentuale di qualsiasi trasferimento futuro.

Fonti hanno dichiarato ESPN che la possibilità è stata fissata a 30 milioni di euro fino all’estate del 2025, mentre il Barça sarà anche causato dal 40% di qualsiasi commissione che Porto riceverà.

La parte portoghese ha anche l’opportunità di acquistare un altro 20% in qualsiasi momento, il che riduce il Barça a un possibile trasferimento del 20%.

Il padre di González, Fran, era anche un calciatore professionista, in particolare giocando per il Deportivo di La Coruña e ha anche trascorso del tempo a lavorare come allenatore in città.

Mentre suo padre era in città quando González aveva 16 anni, la festa della Premier League ha cercato di firmare un centrocampista del Barça.

“Aveva offerte dall’estero, offerte molto grandi, un sacco di soldi, ma il suo sogno era suonare per il Barcellona”, ha detto Fran nel 2022 ESPN. “È stato un enorme sacrificio, specialmente per i loro fratelli che non volevano andare a Barcellona (da Coruña nel 2013), ma ha realizzato il loro sogno (suonando per il Barça). “

Editori birichini 2 correlati

Venerdì a Pep Guardiola è stato chiesto in una conferenza stampa se la città potesse portare più nuovi giocatori prima della scadenza.

“Non lo so”, ha detto. “Siamo stati finanziariamente stabili nell’ultima stagione. Anche ora con l’investimento che abbiamo fatto, abbiamo molti profitti netti nelle ultime cinque stagioni.

“Forse continueremo a farlo in futuro, perché il club si è spostato finanziariamente bene in termini di vendite, ma anche giocatori che ci hanno aiutato a vincere ciò che vogliamo.”

Le informazioni di ESPN Moises Llorens hanno contribuito a questo rapporto.