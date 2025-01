CFP – Riuscirà l’allenatore della Penn State James Franklin a vincere il grande premio?

Non è un gioco da ragazzi: come allenatore della Penn State, James Franklin ha un pessimo record di 3-10 contro avversari classificati nella Top 10 dell’Associated Press.

È un risultato che ha ricevuto un piccolo ma significativo impulso dall’enfatica vittoria per 31-14 dei quarti di finale dei College Football Playoff della Penn State contro il numero 8 del Boise State nel VRBO Fiesta Bowl, ma con ogni passo avanti nel girone CFP arriva un’opportunità più grande — – e altri dubbiosi sulla capacità di Franklin di battere i migliori.

Essendo il secondo classificato dei Big Ten e il seme n. 6 nei playoff del College Football, la voce intorno a Penn State era che avevano probabilmente il percorso più semplice per il titolo nazionale: una partita in casa contro il seme n. 11 sopraffatto SMU, seguito da una partita contro il campione della Mountain West Conference e contro la terza testa di serie Boise State. I Nittany Lions hanno superato i loro primi due avversari nei playoff per un totale di 69-24.

Ora, Franklin è a due vittorie dal primo campionato nazionale della scuola dal 1986, ma per vincerlo deve fare qualcosa che gli è sfuggito per gran parte della sua carriera: battere una delle prime 5 squadre. Alla Penn State, è 1-14 contro le prime 5 squadre AP, l’unica vittoria è arrivata nel 2016 contro la n. 2 dello stato dell’Ohio. In confronto, secondo ESPN Research, l’ex allenatore dell’Alabama Nick Saban (30-16), l’ex allenatore dell’Ohio State Urban Meyer (14-5) e l’allenatore della Georgia Kirby Smart (11-7) hanno tutti record di vittorie contro i primi 5 avversari dell’AP. . . L’allenatore dell’Ohio State Ryan Day è 5-6 contro di loro e l’ex allenatore della Penn State Joe Paterno è 3-12 nelle sue prime 15 partite contro le prime 5 squadre AP della Penn State.

Franklin è anche 0-5 contro le squadre classificate tra le prime cinque dal comitato di selezione CFP e ha perso quelle partite con una media di 20,4 punti, secondo ESPN Research. I Nittany Lions affrontano Notre Dame (n. 3 AP/n. 5 CFP) nelle semifinali dei College Football Playoff giovedì al Capital One Orange Bowl (19:30 ET, ESPN), probabilmente la partita più importante di Franklin. carriera.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Franklin “capisce” la frustrazione dei suoi fan. Ha rifiutato di commentare questa storia, ma dopo una sconfitta per 20-13 contro il n. 4 Ohio State ha detto questo il 2 novembre: “Nessuno si guarda allo specchio più duramente di me. L’ho già detto prima, ma il 99% dei programmi di football universitario morirebbe per fare ciò che siamo stati in grado di fare quando abbiamo Qui.”

Nonostante le sue difficoltà contro le migliori squadre, Franklin entra nell’Orange Bowl con un record di 101-41 ed è 64-33 nella Big Ten negli ultimi dieci anni allo State College. Ciò include cinque piazzamenti nella top 10, un titolo Big Ten (2016) e apparizioni regolari nei giochi Six Bowl di Capodanno. Sotto Franklin, Penn State si unisce ad Alabama, Georgia e Ohio State come gli unici programmi a far parte del comitato di selezione delle Final 12 in almeno sette delle ultime nove stagioni.

Gli restano sei anni di contratto e il sostegno della sua amministrazione.

“Non crederò alle critiche perché la vedo diversamente”, ha detto il direttore atletico della Penn State Patrick Kraft, che è stato assunto alla Penn State il 1 luglio 2022, dopo aver prestato servizio per due anni come direttore atletico al Boston College. . “Quando sono arrivato qui, sono rimasto davvero sorpreso da dove fossero le infrastrutture e da come fosse organizzato tutto, da quanto fossimo effettivamente indietro. Sì, le vittorie e le sconfitte sono ciò su cui tutti veniamo giudicati, ma ti dirò, il la cultura del costruire e i giovani che inserisce e laureati non sono secondi a nessuno.

“Non vedi dietro le quinte come un fan o semplicemente come qualcuno che guarda”, ha detto Kraft, “e quando vai dietro le quinte, le cose che trasudano da me sono la cultura e la famiglia. In realtà è così che è costruito, ma il l’infrastruttura dietro di esso non corrispondeva a quella cultura e abbiamo ancora molta strada da fare, quindi sì, vogliamo vincere ogni singola partita: questa è l’aspettativa per ogni programma, ma vedere cosa ha fatto e la sua coerenza è notevole per me. “

In qualità di ex allenatore dei Big Ten che ha trascorso sette stagioni alla guida dell’Indiana, il coordinatore difensivo della Penn State del primo anno Tom Allen ha studiato a fondo i Nittany Lions. Ha programmato una partita contro Franklin e ora sta cercando di aiutare Franklin a vincere il suo primo titolo nazionale. Allen aveva ascoltato le critiche di Franklin mentre era in Indiana, e le sentì di nuovo come membro dello staff di Franklin.

“Ora che sono qui e vedo il backstage e la vita di tutti i giorni e vedo quanto sia un bulldog – questa è la parola che uso – è un bulldog per i dettagli e le piccole cose e semplicemente per essere oltre a tutto”, ha detto Allen. “Per me, le critiche non sono giuste, ma finché non vinci quelle partite importanti loro saranno lì. E penso che lo capiamo tutti come allenatori”.

James Franklin ha battuto una delle prime 10 squadre a Boise State al Fiesta Bowl e ora sta entrando tra le prime 5 squadre a Notre Dame. Christian Petersen/Getty Images

Ciò che Franklin ha realizzato finora è spesso messo in ombra da ciò che non ha realizzato. Secondo ESPN Research, quando Franklin vinse la sua 100esima partita alla Penn State al primo turno contro la SMU, divenne il quarto allenatore dell’FBS a vincere 100 partite in una scuola da quando si era diretto allo State College nel 2014. in compagnia d’élite, a Dabo Swinney a Clemson (129 dal 2014), Nick Saban in Alabama (127 dal 2014-23) e Kirby Smart in Georgia (105 dal 2016).

Tuttavia, c’è una cosa che separa Franklin dal resto del gruppo: molteplici titoli nazionali.

“Non stiamo fuggendo dalle aspettative”, ha detto Kraft. “Essendo l’allenatore capo della Penn State, c’è così tanto controllo su di lui e lo gestisce davvero bene internamente. Lui e io siamo partner in questo.”

Un attuale allenatore dei Big Ten ha detto che le aspettative di Franklin dovrebbero riflettere le risorse con cui deve lavorare.

“Ryan Day è stato ai campionati, Clemson è stato ai campionati, Bama li ha vinti, il Michigan li ha vinti”, ha detto. “Se l’aspettativa di Penn State è che dovrebbero giocare per i campionati in almeno 10 anni del suo mandato, allora no, non ha successo, giusto? Se la loro aspettativa è: ‘Ehi, gli abbiamo fatto vincere solo la decima squadra.’ , squadra di bowl del 1° gennaio, proprio all’ultimo posto tra i sangue blu in termini di risorse – cosa che non conosco – allora sì, si adatta alle aspettative di un ragazzo con 10 vittorie, se sei un sangue blu, hai risorse come Clemson, come il Michigan, come l’Ohio State, come le persone a cui li paragoniamo, perché non è giusto avere questa aspettativa quando non si hanno le risorse.”

Kraft ha affermato che gran parte della crescita della Penn State sotto Franklin è avvenuta dietro le quinte con cose come il lavoro di budget per il NIL, gli stipendi per gli assistenti allenatori, le ristrutturazioni degli stadi e i miglioramenti per gli studenti-atleti della Penn State in tutti gli sport in aree come la salute mentale. , alimentazione e viaggi: tutte cose che alla fine contribuiscono alla vittoria di un titolo nazionale, ma accadono fuori dal campo.

“Devi costruire l’infrastruttura in casa”, ha detto Kraft. “Questo è ciò che penso sia davvero migliorato è che permette a lui – e a tutti i nostri sport – di andare e fare le cose di cui hanno bisogno internamente per arrivare al livello del campionato.”

Il secondo allenatore dei Big Ten ha affermato che i miglioramenti più notevoli con Penn State e Franklin quest’anno sono duplici: l’assunzione di due coordinatori comprovati come Allen e del coordinatore offensivo Andy Kotelnicki, e la crescita complessiva di Franklin come capo allenatore in determinate situazioni.

“James si è circondato, secondo me, forse del miglior coordinatore del nostro campionato”, ha detto la fonte. “Ora, per la prima volta, James è stato in grado di gestire le partite e fare le cose in cui è bravo. È ad un altro livello come capo allenatore”.

“Ho capito, ho capito la narrazione”, ha detto l’allenatore, “ma probabilmente è basata più sul passato che sul presente. Anche lui ha una migliore comprensione di come devi usare i tuoi giocatori. È stato alla Penn. State per così tanto tempo, è sempre stato il favorito, quindi quando entra in queste partite in cui è il perdente, non solo devi giocare in modo diverso, devi anche elaborare strategie in modo diverso, e quando ha fatto quel finto punt contro il Minnesota .. Non credo che abbia mai dovuto farlo, e in un certo senso se ne rende conto che questo è quello che devo fare per vincere questa partita, non posso vincerla solo per il mio talento”.

James Franklin e i Nittany Lions hanno perso 20-13 all’inizio di questa stagione al n. 4 nello stato dell’Ohio. Foto AP/Barry Reeger

Kotelnicki ha detto che Franklin non riceve abbastanza credito per essere costantemente bravo come lui. Dal 2016 al 2019, Franklin ha portato Penn State a 42 vittorie, il massimo nella storia del programma nell’era dei Big Ten, e un record scolastico di 28 vittorie in conferenze.

“È davvero difficile vincere e riuscirci in dieci anni come capo allenatore di calcio qui, è davvero difficile”, ha detto Kotelnicki nello spogliatoio dei Nittany Lions dopo la vittoria contro il Boise State. “Ho avuto l’opportunità di lavorare con alcuni allenatori piuttosto bravi nella mia vita. È sicuramente in una compagnia d’élite. Quindi non so se (sconfiggere Boise State) metterà a tacere i critici, probabilmente no.” .. Ma spero che (si calmi) un po’ per il suo bene. Si merita un po’: ‘Okay, beh, penso che stia bene’.

La difesa della Penn State è stata più che “ok” nella vittoria del Fiesta Bowl contro il Boise State, e Franklin dovrà giocare a livello di campionato per migliorare il suo record e avanzare contro gli irlandesi. Secondo ESPN Research, la difesa è stata il fulcro del problema della Penn State nei precedenti incontri tra i primi 10. I Nittany Lions hanno concesso 31 punti a partita e 422 yard totali in quelle partite. La difesa ha anche consentito 190 yard di corsa a partita sotto Franklin nei primi 10 incontri.

Contro Boise State e Ashton Jeanty, il secondo Heisman è stato tenuto a 104 yard di corsa al minimo stagionale. Questa tendenza dovrà continuare: Notre Dame ha fatto affidamento sul suo gioco di corsa in questa stagione, classificandosi tra i primi cinque in yard veloci e touchdown veloci.

Penn State giocherà la sua terza partita AP Top-5 della stagione, dopo aver perso le due partite precedenti contro Ohio State e Oregon. I problemi del programma sono anche più profondi di Franklin: i Nittany Lions non vincono una partita tra i primi cinque dal 1999 contro il n. 4Arizona.

“Bisogna fare un ottimo lavoro per bloccarlo, ma anche non aver paura di scavare e trovare modi per creare il cambiamento”, ha detto Allen. “Quello che lo vedo fare è: ‘Ehi, cosa possiamo fare?’