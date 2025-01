Chad Gable provoca oponente misterioso antes de sua partida WWE RAW de 13/01

O líder da American Made quer lutar contra o melhor lutador

No programa Monday Night Raw de 01/06 na Netflix, Chad Gable junto com a facção American Made interromperam o gerente geral Adam Pearce que estava sendo entrevistado por Cath Kelley nos bastidores.

Gable comemorou suas conquistas, afirmando que destruiu sozinho Otis e Alpha Academy. Gable então afirmou que queria enfrentar o melhor Lucador Pearce que pudesse encontrar na próxima semana, pois queria acabar com os rumores que sugeriam que ele teria problemas para lutar contra os Lucadores.

O líder da facção criada pelos EUA tem provocado seu misterioso oponente antes do confronto desta noite no SAP Center em San Jose, Califórnia. Depois que a luta foi anunciada, Gable pegou seu X e twittou zombando do lutador misterioso: “Gostaria de saber o quão estúpida é a máscara dele…”

Gable continuou a repreender o oponente misterioso enquanto respondia a um gráfico da partida postado pela promoção de Stamford, onde a legenda era: “Quem é o oponente misterioso do @WWEGable amanhã à noite no #RawOnNetflix?”

Gable respondeu rapidamente ao tweet com um gráfico transformado onde adicionou o emoji de palhaço ao rosto do oponente misterioso e escreveu: “Candidato mais provável…”

…espere, você está lutando contra Damian também? -Finn Bálor (@FinnBalor) 13 de janeiro de 2025

Finn Bálor também entrou na brincadeira e comentou: “…espera, você também vai lutar contra o Damian?” Balor estava zombando de seu feroz rival Damian Priest. As duas estrelas se enfrentarão esta noite em San José.

Priest e Balor estão envolvidos em uma rivalidade que foi recentemente reacendida após um ataque de Balor no Survivor Series 2024 PLE, os dois agora se enfrentarão em uma briga de rua no show do dia 13/01. Priest e Balor se enfrentaram pela última vez em uma luta de seis homens no episódio final de Red Brand em 2024.

Damian Priest junto com os recém-coroados War Raiders (Erik e Ivar) derrotaram Finn Balor e The Judgment Day (Dominik Mysterio e JD McDonagh).

Penta Zero Fear é provavelmente o oponente misterioso

A promoção baseada em Stamford tem exibido vinhetas com Penta El Zero Miedo em episódios recentes do Raw. A marca única de Penta fez uma aparição notável no programa da semana passada, confirmando a sua chegada à WWE.

O gerente geral Adam Pearce comentou que tinha alguém em mente quando Gable pediu o melhor lutador para encontrar pistas sobre Penta. A sensação mexicana provavelmente fará sua estreia esta noite e enfrentará Gable no SAP Center.

Quem você acha que sairá vitorioso do confronto entre Damian Priest e Finn Balor? Deixe-nos saber sua opinião e previsões para o show desta noite na seção de comentários.

