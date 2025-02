Ele Athletic conduziu sua última pesquisa da NHLPesquitando 111 jogadores anônimos ao longo da liga. Muitas perguntas interessantes foram levantadas e respondidas, com as chamas de Calgary aparecendo entre as melhores respostas para duas perguntas.

Primeiro, a organização chegou em quarto lugar com relação à próxima pergunta; “Se você tem uma lista de não -quadros, qual é a primeira equipe?”

Das 82 respostas, os Jets de Winnipeg ficaram em primeiro lugar com 48,78%, seguidos pelo Buffalo Sabres (19,51%), San Jose Sharks (8,54%) e 3,66%de chamas.

A lista foi concluída com os senadores de Ottawa (3,66%), Anaheim Ducks (2,44%) e New York Rangers (2,44%), enquanto outros combinaram 10,98%.

Embora ninguém em particular tenha chamado as chamas com suas respostas, muitos jogadores disseram que a maioria das cidades canadenses está em listas de não -tradução devido ao clima, impostose escrutínio.

A única outra questão em que as chamas foram classificadas foi “o que a equipe da NHL tem as piores instalações”, onde chegaram em segundo lugar atrás dos furacões da Carolina.

Dos 105 jogadores que responderam, os furacões levaram a pesquisa na pesquisa com 65,71% dos votos, seguidos por Calgary, com o Saddledome 20% desagradáveis ​​dos entrevistados.

Apesar da maioria dos jogadores que comentam Lenovo Center Em Raleight, um jogador falou sobre Saddledome, dizendo: “Eu odeio dizer isso porque eu amo brincar naquele prédio. Mas a configuração não é ótima”.

Pelo menos ninguém mais falou com força na trilha local das chamas, que terminou antes Capital One Arena Em Washington (1,9%), TD Garden Em Boston (1,9%), Areia de bola No Colorado (1,9%) e Madison Square Garden em Nova York (1,9%). Outras instalações coletaram 6,67% dos votos.

Enquanto isso, aqui está um colapso das outras perguntas e suas melhores respostas:

Por que você gostaria de jogar mais do que o seu? (108 votos) Jon Cooper, da Tampa Bay Lightning, ficou em primeiro lugar.

Por que você gostaria de jogar menos? (93 votos) Como esperado, John Tortorella, do Flyadeflia Flyers, foi o nome principal desta pesquisa.

Qual a equipe da NHL as melhores instalações para equipamentos opostos? (110 votos) Little Caesars Arena em Detroit Beat Climate Pledge Arena em Seattle por uma margem de 24,55% a 21,82%.

Você gosta da ideia de um torneio sazonal como o da NBA? (110 votos) Os jogadores votaram não à pergunta, 54,55% a 45,45%.

A temporada é muito longa? (108 votos) Surpreendentemente, 58,3% dos jogadores pesquisados ​​acreditavam que a temporada era muito longa e forneceu informações sobre a pré -temporada, os playoffs e se for aconselhável encurtar a temporada.

Gary Bettman deve se aposentar? (77 votos) A questão final levantada para os jogadores foi se Gary Bettman, 72, deve se aposentar, com mais da metade (54,55%) deles dizendo que sim.

O que você acha das perguntas do atletismo e das respostas do jogador, especialmente aquelas que envolvem as chamas? Informe -nos nos comentários.