Il Bayern, il Benfica, il Benfica, il club Brugge e Feyenoord di Monaco sono passati martedì al round della UEFA Champions League all’età di 16 anni negli ultimi quattro posti di mercoledì.

Ecco le maggiori garanzie sui quattro passi di rimozione decisivi di martedì dai playoff.

Silly Red Card Dooms di Hernández Ac Milan

Sette volte campioni europei sono stati costretti ad accontentarsi di un nodo 1-1 al club olandese Feyenoord martedì dopo che il cartellino rosso è stato dato alla stella francese Theo Hernández all’inizio della seconda metà. Il Milano-Joka ha iniziato a distinguere la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti Christian Pulisic e Yunus Musah il martedì vincitore di due partite, le vittorie totali di Gaals e la serie di case 1-0 nei Paesi Bassi. Feyenoord è avanzato con una vittoria per 2-1 in un aggregato per il 16 ° round.

Tutto andava bene Rossoner Durante la seconda parte di San Siro, quando Pulisic ha contribuito a creare Santiago Giménez, una squadra nazionale messicana (ed ex attaccante di Feyenoord), che mette Milano 1-0 in meno di un minuto. Ma l’attaccante argentino Julián Carranza, che si è unito a Feyenoord della MLS Philadelphia Association la scorsa estate, è uscito dalla panchina nella seconda metà e ha portato i visitatori a 22 minuti dopo che il licenziamento di Hernandez aveva ridotto gli ospiti a 10 uomini.

AC Milan aveva completamente dominato la competizione durante l’apertura di 51 minuti. È cambiato quando Hernandez ha ricevuto un’altra cautela sulle immersioni e le carte da passeggio. I padroni di casa hanno fissato un furioso tentativo di ritorno in ritardo, ma non hanno trovato l’obiettivo di cui avevano bisogno per inviare la partita per il tempo extra.

È una delusione molto delusione per la campagna di Champions League per Milano, che era fortemente popolare da procedere. Invece, si siedono in 16 round per il secondo anno consecutivo e per la nona volta in 10 stagioni.

Feyenoord, d’altra parte, può celebrare il famoso profitto. Il TITL europeo del 1970 è tornato alle ultime 16 competizioni mondiali del club dal 1993-94. Suonano l’Arsenal o l’Inter Milan Next.

Angoscia per il Celtic come il vincitore in ritardo del Bayern Monaco

Cameron Carter-Vickers e Auston Trusty hanno tenuto per più di 90 minuti a Monaco, il duo posteriore del Centro USMNT di Cameron Carter-Vickers nel prevenire una partita globale dai più pericolosi attacchi di fronte ai propri fan.

Sembrava abbastanza quando l’orologio significava bene alla fermata della seconda metà, con i Glasgow Giants 1-0 sull’orlo di un attaccante tedesco (e ex prospettiva del Bayern Youth) grazie a Nicolas-Grrit Kühn, che avrebbe inviato alle squadre mezza una ora al tempo aggiuntivo.

I visitatori non ci sono mai arrivati. Dopo l’applicazione di Kasper Schmeichel Salva, solo una seconda sinistra, Carter Lamps ha cercato di pulire la propria linea di vernice prima che i padroni di casa Alphonso Davies fossero in grado di iniettare il bilanciamento. Sfortunatamente, per gli americani, ha fatto saltare i suoi sforzi da Davies e dalla sua stessa rete:

Era un modo crudele di porre fine alla campagna del Celtic in Champions League, ma il campione scozzese dovrebbe essere orgoglioso di dare una sfida perenne trofeo per affrontare ciò che poteva gestire oltre due piedi. C’è anche un rivestimento d’argento per le luci Carter e affidabile. La coppia certamente non ha danneggiato le loro scorte questo mese agli occhi dell’allenatore degli Stati Uniti Mauricio Pochettino, che è stato in grado di nominare entrambi la sua lista il 20 marzo, nelle semifinali della Concacaf Nations League contro Panama.

Nel frattempo, il Bayern incontrerà l’Atlético Madrid o il concorrente della Bundesliga Bayern Leverkusen negli ultimi 16.

Benfica e club Brugge Stop Work

La prima gamba più sorprendente di questi playoff è stata la vittoria del club Bruggen 2-1 su Atalanta. Tuttavia, dalla parte italiana, tutto doveva essere giocato a casa martedì. L’obiettivo precoce li avrebbe rimessati indietro.

L’obiettivo iniziale è arrivato bene, per i visitatori. Chemsdine Talbi ha quindi aggiunto il primo tempo per stordire la folla allo stadio Atleti Azzurri d’Estia a Bergamo, prima che Ferran Jutgllà facesse un tiro per 3-0 poco prima della pausa.

Ademola Lookman ti riportò su Atalan poco dopo che le squadre tornarono sul campo, ma l’ex punto di rigore del portiere del Liverpool Simon Mignolet si avvicinò in seguito a Serie A. I belgi incontreranno Aston Villa o Lille nel prossimo turno.

In Portogallo, Monaco ha attaccato due deficit separati di Gol per tirare il livello attraverso l’aggregato su uno sciopero di 81 minuti nell’Ala-George Ilenikhena della Nigeria. Ma l’obiettivo che hanno ricevuto a una sconfitta per 1-0 in casa la scorsa settimana è tornato per perseguitarli quando il centrocampista Orkun Kökçü ha risposto quasi immediatamente per rimandarti il ​​Benfica alla fine del torneo.

Successivamente, Kotkat incontrerà il vincitore in cinque volte del lontano test con Barcellona o il seme più alto Liverpool.

L’intero round di 16 verrà rivelato venerdì.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio sportivo Fox che è stato coperto Stati Uniti Squadre nazionali maschili e femminili nei Mondiali FIFA in cinque continenti.