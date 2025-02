Doug McIntyre Calcio

I nuovi playoff di rimozione della Champions League sono nei libri.

Dopo aver aperto le due migliori squadre di club in Europa martedì, la serie Total-Gaals-Win, The Back of the Field è ancora controversa per unirsi alle otto qualificazioni automatiche nei 16 round hanno giocato la partita di apertura mercoledì.

Queste sono la più grande garanzia.

Esso Rossoner Non c’è stato nulla se incoerente in questa stagione. Il cambio di coaching di dicembre e il posto basso di Milano nella parte superiore dell’Italia – una delle squadre più stratificate della storia del calcio, sono attualmente nella settima Serie A – dimostrarlo.

Ma le sette volte del respiro solitario di Continental Titlist sono state una Champions League, o lo era stata. La sconfitta della Croazia contro Dinamo Zagreb nell’ultimo giorno del primo turno ha pagato per loro agli ultimi 16.

AC Milan ha subito una nuova sconfitta mercoledì nel potere olandese Feyenoord, quando Igor Paixão ha segnato l’unico obiettivo di cui gli ospiti hanno bisogno di meno di tre minuti – un goal che Mike Maigna avrebbe dovuto davvero impedire:

La buona notizia per Milano è che è solo 1-0 in un aggregato. Nella prima parte della riparazione della frequenza, nella seconda puntata di casa, San Siro è stato in grado di riportare la serie come gli italiani. Ma per eliminare l’eliminazione martedì prossimo, il nuovo leader Sérgio Conceição ha bisogno di prestazioni migliori. Ha anche bisogno di più star cristiani US Cristian.

Il capocannoniere del club in questa stagione Pulisic è stato insolitamente silenzioso mercoledì prima di essere sostituito da un’ora. Mentre Conceição continua a integrare nuove assunzioni, come Kyle Walker e João Félix nella sua squadra, la missione di Pulisic è quella di condurre la strada la prossima settimana e mantenere i sogni di Milano per vincere l’ottava corona del campionato. In caso contrario, potrebbe essere l’ultimo che vediamo Rossoner Almeno 2026-27 nel torneo mondiale del premier club.

I primi 44 minuti dell’inclinazione di mercoledì nell’elettronico Celtic Park di Glasgow, i Titani della Scozia hanno dato il meglio dalla Germania che potevano gestire. Ma tale è la fantastica qualità globale del Bayern che Michael è durato solo mezza apertura per mettere i visitatori di fronte al Celtic per un mezzo colpo.

È possibile che il Celtic Center Back Auston Trusty, che ha iniziato con il difensore americano Cameron Carter-Vickers, avrebbe potuto reagire più velocemente e chiuso al suo apri, ma il francese lo decise ancora bene.

Il secondo obiettivo? Non c’è dubbio che sia stato un errore perché i padroni di casa hanno lasciato la macchina per la vernice del Bayern Harry Kane (da tutte le persone) senza marcia nel secondo calcio d’angolo:

Il Celtic è riuscito a arare uno in ritardo attraverso Daizen Maeda per salvare qualche speranza mentre la serie si spostava a Monaco. Potrebbe accadere uno shock monumentale? Per quanto il Bayern, il campione europeo a sei tempi e il favorito schiacciante per avanzare prima della vittoria di mercoledì, sono stati tutt’altro che convincenti in questa stagione, gli scozzesi devono calciare se stessi perché non lasciano a casa nemmeno in termini.

Vantaggio del Benfica, club Brugge

È impossibile sapere cosa sarebbe successo mercoledì se Monaco avesse suonato per la maggior parte del secondo mezzo uomo. Tuttavia, il Benfica merita il riconoscimento che il comune del Principe è lasciato con un decisivo 1-0-beneficio e che lo faceva, che si è rivelato essere un obiettivo decisivo molto prima di inviare un difensore domestico al-Musrat 52 minuti per richiedere un altro cartellino giallo. Le aquile hanno ora la priorità ai progressi in Portogallo martedì prossimo.

Mercoledì scorso in Belgio, il club Brugge Snead (anche se controverso) vittoria in Serie A sul lato di Atalanta. La partita sembrava andare alla pompa 1-1 prima che Sub Gustaf Nilsson cambiasse la penalità in un profondo momento di arresto per dare agli ospiti una leadership aggregata per 2-1. È un’altra cosa se un punto è un calcio per ottenere un’altra cosa. Giudicare stesso:

Ad ogni modo, il lavoro di Bruggen è, ovviamente, lontano. E dato il controverso modo che l’apri si è concluso, i giocatori e i fan di Atalanta sono fortemente motivati ​​a trasformare la serie la prossima settimana nel nord Italia.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio sportivo Fox che è stato coperto Stati Uniti Squadre nazionali maschili e femminili nei Mondiali FIFA in cinque continenti. Strappalo da @BydougmCintyre .