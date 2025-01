Champions League: il PSG ruggisce per battere il Manchester City, l’Arsenal vince la vittoria decisiva

Doug McIntyre Reporter di calcio

In una delle partite del primo turno più attese di questa stagione di UEFA Champions League, lo scontro di mercoledì tra Manchester City e Paris Saint-Germain non ha deluso.

Giocata sotto una pioggia torrenziale nella scintillante capitale francese, il PSG ha superato uno svantaggio di 2-0 nel secondo tempo e ha segnato quattro gol di fila al Parc des Princes sulla strada verso una famosa vittoria per 4-2.

Altrove in Europa, il potente Feyenoord olandese ha battuto il Bayern Monaco 3-0, l’Arsenal ha tenuto il pareggio contro la Dinamo Zagabria di Londra, il Real Madrid detentore del trofeo ha battuto l’FC Salisburgo 5-0 e l’AC Milan ha battuto gli spagnoli del Girona.

Ecco tre punti salienti delle partite di mercoledì.

Man City-PSG è stato più che all’altezza delle aspettative

Dal momento in cui il programma della prima fase del campionato è stato annunciato alla fine dell’estate scorsa, questa competizione è stata inserita nei calendari di tutto il pianeta futbol. L’azione è stata feroce fin dall’inizio e le condizioni di bagnato non hanno fatto altro che aumentare lo spettacolo costellato di stelle.

Dopo che il gol di Achraf Hakim è stato richiamato per fuorigioco dal VAR a metà tempo, i gol del City di Jack Grealish ed Erling Haaland subito dopo l’intervallo sembravano aver rilanciato gli ospiti.

Ma le porte si aprono per i padroni di casa quando Osumane Dembélé recupera tre minuti dopo il risultato di Haaland. I gol di Bradley Barcola e Joao Neves hanno poi mandato i padroni di casa in vantaggio contro gli storditi campioni della Premier League, che non sono riusciti a trovare una risposta. Il PSG ha aggiunto un punto esclamativo nel tempo di recupero e il traguardo da manuale di Gonçalo Ramos è stato autorizzato dopo la revisione.

Il tiro di Ramos è stato il 26esimo della serata dei padroni di casa; per i parigini dominanti la vittoria è stata pienamente meritata.

Per il Manchester City, questa è stata l’ultima umiliazione in una stagione piena di colpi di scena. Con solo una partita del primo turno rimasta in casa contro il Club Brugge belga il 29 gennaio, i campioni d’Europa 2023 si trovano al 25esimo posto nella classifica a 36 squadre. La squadra di Pep Guardiola ora deve vincere questa partita o rischia la retrocessione prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta. Chi lo avrebbe previsto a settembre?

Tre punti molto importanti per l’Arsenal

Sconfitti nella Champions League 2023 dall’Inter per 1-0 in casa dello Sparta Praga, i Gunners hanno dovuto tenere il passo assicurandosi tutti e tre i punti in casa contro la Dinamo Zagabria. Sono partiti alla grande con Declan Rice in meno di due minuti, ma poi i croati hanno tenuto duro. Ci è voluta più di un’ora perché Kai Havertz raddoppiasse il vantaggio dell’Arsenal:

La verità è che il terzo gol di Martin Odegaard nella seconda metà della partita ha lusingato i padroni di casa. Tuttavia, una vittoria per 3-0 non mina mai la fiducia di una squadra e questo è stato sufficiente per riportare la Premier League al terzo posto in classifica, appena davanti all’Inter per differenza reti. La vittoria dei Gunners a Girona all’ottava giornata e la finale del primo turno li manderanno ora al secondo posto se il Barcellona dovesse perdere la finale della fase “League” contro l’Atalanta a fine mese.

Vince il Milan e torna Christian Pulisic

Rischiando di perdere la parte finale del torneo dopo un inizio lento della stagione 2024-25, Rossoneri vincendo mercoledì si garantirà un posto automatico agli ottavi. La stella portoghese Rafael Leão ha trasformato il risultato decisivo otto minuti prima dell’intervallo:

Anche se alla fine è stato l’unico gol riuscito del Milan, gli ospiti spagnoli non sembravano mai in grado di pareggiare.

La migliore notizia della giornata dal punto di vista americano – a parte i difensori dell’USMNT Cameron Carter-Vickers e Auston Trusty che hanno portato il Celtic a un potenziale posto nei playoff e alla vittoria finale per 1-0 sugli Young Boys svizzeri – è stata l’inclusione di Christian Pulisic nella competizione. . tardi. Tirato fuori all’intervallo nella vittoria per 2-1 del Milan sul Coma, Pulisic ha saltato la sconfitta per 2-0 dello scorso fine settimana contro la Juventus (e gli altri campioni statunitensi Weston McKennie e Tim Weah) per un infortunio al polpaccio.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .