Champions League: Man City Caster, Liverpool Top

Il Manchester City ha raschiato i playoff del Round di Champions League mercoledì con una vittoria per 3-1 sul Brugge Club all’Etihad Stadium.

Il risultato significa che Pep Guardiola mantiene il suo record di avanzamento dalla fase di apertura della competizione in ogni anno della sua carriera manageriale.

La città ha dominato nel primo tempo ma non ha potuto creare alcuna probabilità chiare Ilkay Gündogan Ha messo la palla nella rete dalla posizione di fuorigioco.

Sono stati colpiti nel bel mezzo degli ultimi momenti in cui Bruge era un contrattacco e Raphael Onyedics con calma dopo un po ‘di lavoro eccellente Ferran Jutgllà sull’ala sinistra.

Nella seconda metà il problema di Guardiola ha costretto il problema con Mateo Kovacic Dai la speranza alla tua parte al 53 ° minuto con un grande flusso solista attraverso il centro del campo Brugge e una superficie fine rispetto al complesso lavoro di Savin sega Se gvviool Trova lo spazio sul lato sinistro della palla con la palla quando si devia Joel Ordonez E in rete.

Savinho, che è uscito dalla panchina per tornare, ha segnato al 77 ° minuto per sigillare il risultato.

In questa stagione, la campagna cittadina in Europa ha visto un certo numero di crolli non caratteristici, a partire da 4-1 umilianti su Sports CP-Poté, il capo del Now-Manchester United Ruben Amorim.

Quindi hanno lanciato i tre gol in casa a Feyenoord, sono caduti a 2-0 sconfitti in Juventus, e mercoledì scorso hanno ammesso quattro contro Paris Saint-Germain per fare la speranza di far progredire il dubbio.

Tuttavia, la vittoria contro Brugge significa che il loro risveglio continua e venerdì decide di determinare un avversario contro l’avversario.

Altrove, Liverpool è finito in cima al tavolo di fase della lega, anche se ha perso 3-2 con PSV Eindhoven mercoledì quando il secondo posto a Barcellona si è svolto a casa.

L’Arsenal e l’Aston Villa hanno entrambi vinto per finire tra i primi otto e garantire progressi diretti verso la ruota 16, così come l’Atlético Madrid. Lautaro Martínez Ha segnato un cappello per l’Inter quando hanno picchiato come un Monaco.

Il Real Madrid e il Bayern Monaco hanno vinto le loro ultime partite contro Brest e Slovan Bratislava, in questo ordine, ma per affrontare lo stesso destino dei sentimenti in gioco quando iniziarono lentamente nei loro periodi continentali.