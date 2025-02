Champions Trophy 2025: Comentaristas estrelam para todos os 9 canais de idiomas

A Jiostar Network será o lar dos mestres do ICC Masters 2025, fornecendo uma apresentação inovadora do prestigiado torneio, a partir de 19 de fevereiro. Nas oito melhores equipes do mundo que têm uma colisão em reuniões de alta taxa, o remetente oferecerá uma visualização incomparável da experiência nas plataformas lineares de TV e digital. Na televisão, além do Canal da Mancha, a rede fornecerá um relacionamento em hindi, tâmil, telugu e kannada nos canais Stars Sports e Sports18.

Pela primeira vez no torneio digital ICC, será transmitido ao vivo em 16 canais, incluindo nove idiomas: inglês, hindi, marathi, Haryanvi, Bengali, Bhojpuri, Tamilskie, Telugug e Kannada. Além das opções de idiomas, a transmissão ao vivo no Jiohotstar será suplementada com quatro canais de muitas câmeras.

A estrela envia uma lenda de críquete de sete países diferentes, trazer aos espectadores seus comentários habilmente insights e eletrizantes, levantando as emoções relacionadas ao campeonato masculino ICC 2025. Ravi Shastri, Sunil Gavaskar, Nasser Hussain, Matthew Hayden, Ian Bishop, Wasi Akra, Wasi Akra, Ramiz Raja, Simon Dull. Pollock e Aaron Finch unirão forças no Jiostar inglês, oferecendo a esmagadora análise de partidas e comentários à beira do local para se adaptar à ação de alta octanagem em campo.

At Hindi, the relationships from the men’s ICC men’s 2025 champions will include a starring list of cricket icons, including Suresh Raina, Harbhajan Singh, Wahab Riaz, Waqar Youunis, Sanjay Manjrekar, Ambati Rayudu, Robin Uthapp, Mohammad Kaif, Piyush Chawla, Aakash Chopra e profundo e profundo Dasgupta.

Além disso, a apresentação dos idiomas regionais apresentará a composição de nomes conhecidos da cena do críquete indiano, como Hanuma Vihari, Abhinav Mukuend, MSK Pradand, R Sridhar, Vijay Murais, S Badrinath, Venkatesh Prandand, Sunil Joshi, Kedar Jadhav e muitos outros, trazendo uma transmissão incomparável para profundidade de transmissão e conhecimento especializado.

Ao aumentar o relacionamento, o micro -canal indiano e a descrição descritiva do áudio retornarão a Jiohotstar, proporcionando impressões de integração para os destinatários.

Esta iniciativa inovadora Jiostar Network ganhou o prêmio nacional na categoria de instituições envolvidas no fortalecimento da posição de pessoas com deficiência 2024. O canal vertical extremamente bem -sucedido (MaxView) estará disponível em hindi e inglês, fornecendo aos fãs que a navegação móvel mais fácil e intuitiva , permitindo que eles consumam conteúdo em viagens.

Falando da apresentação do torneio que retorna após oito anos, Siddharth Sharma, chefe do conteúdo – Jiostar, Sports disse: “O troféu de um homem do ICC 2025 será apresentado aos fãs um grau sem precedentes de opções e experiência . Com a combinação do poder da mais ampla rede de esportes de televisão linear do país e a maior plataforma de esportes digitais, as emoções desse formato não serão apenas mais profundas e amplas, mas também serão mais amplas, mas também serão mais viciantes, inovadoras e integração.

Masters Men ICC 2025 começa em 19 de fevereiro, e o Paquistão levou a Nova Zelândia em um emocionante abridor. A equipe da Índia, liderada por Rohita Sharma, iniciará uma campanha contra o Bangladesh em Dubai em 20 de fevereiro às 14:30 IST.

Seus acessórios de palco também incluem um começo altamente esperado com o Paquistão em 23 de fevereiro e uma partida com a Nova Zelândia em 2 de março. O torneio terminará com a final de 9 de março. Todas as partidas serão transmitidas na rede Jiostar e na transmissão ao vivo do Jiohotstar.

