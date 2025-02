O jogador indiano Mohammed Shami marcou 200 gols na quinta -feira, tornando -se o mais rápido para alcançar um marco em termos de bolas. Ela alcançou esse marco durante a operadora de campanha campeã da ICC indiana contra o Bangladesh em Dubai. Durante a partida, ele jogou um limite total de 10 overs e olhou em um ritmo agradável. Ele terminou seu feitiço 5/53 em 10 marchas, marcando Soumyi Sarkar, Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Tanzim Hasan Sakib e Taskin Ahmed. Em 104 Odii Shami tem 202 gols em média 23,63, com os melhores números 7/57. Ele também tem seis ganchos de cinco tempo. É o oitavo portão mais alto da ODI da Índia.

Além disso, ele ultrapassou Zheer Khan (59 Skalps) para se tornar um dos principais objetivos da Índia nos torneios da ICC ODI com 60 gols. No ODI WC, possui 55 couro em 18 partidas em média 13,52, com os melhores números 7/57 e quatro cinco intervalos. Em sua primeira partida de Masters of Masters, a ICC levou cinco gols aqui.

É também o melhor número de estimuladores indianos na história da TC e, em geral, o segundo lugar ao lado de Ravindra Jady, que em 2013 levou 5/36 contra o oeste da Índia.

Chegando às bolas, ele levou 200 gols em apenas 5126 bolas, o que o torna o mais rápido nisso, excedendo o Mitchell Starc, que fez isso em 5.240 bolas.

Quando se trata de partidas, Shami é o segundo mais rápido até 200 objetivos ODI relacionados à lenda do Paquistão Saqlain Mushtaq (104 partidas). O mais rápido até 200 gols no ODI em termos de partidas é o Starc, que atingiu o marco em 102 partidas.

Chegando à partida, Bangladesh venceu o arremesso e escolheu o primeiro fardo. A Índia reduziu Bangladesh para 35/5 nos nove primeiros jogos. Em seguida, o estande de 154 velocidades entre Jaker Alei (68 em 114 bolas, com quatro bordas) e o Towhid Hridoy (100 em 117 bolas, com seis quatro e duas), ajudou Bangladesh a chegar a 228 em 49,4 marchas.

Shami (5/53) e ferimentos duras (3/31) foram os melhores portões da Índia, e Axar recebeu dois por 43 marchas em nove partidas.