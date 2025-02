O capitão da Índia Rohit Sharma ficou na quinta -feira o segundo batedor mais rápido depois que o compatriota Virat Kohli terminou 11.000 corridas em construções internacionais de um dia durante o confronto de troféu com Bangladesh. Rohit é apenas o quarto indiano e o 10º do banqueiro a obter uma placa no formato de 50 anos. Skipper alcançou esse feito na quarta busca da Índia 229 no jogo do Grupo A, quando atingiu a metade do Mustafizur de Rahman no exterior.

Uma abertura experiente alcançou uma trilha em sua 270ª partida e é a segunda mais rápida atrás de Kohli a exceder 11.000 corridas em termos de entradas.

Kohli excedeu 11.000 em 222 entradas, enquanto Rohit trouxe muitas engrenagens em 261 entradas. Esta lista segue o lendário Sachin Tendulkar (276 entradas), Ricky Ponting (286) e Sourav Ganguly (288).

Rohit está agora colocado atrás do ex -capitão da Índia Ganguly (11.363 corridas) na lista dos atiradores mais altos do críquete ODI, com Tendulkar fortemente na posição mais alta, com 18.246 corridas em 463 partidas.

Kohli, que tem 13.963 engrenagens em seus 299 ODI, apenas 37 entrou neste jogo, que não apenas se tornaram um terceiro jogador na história para fazer 14.000 corridas no críquete de 50 anos.

Quanto à maioria dos ODI, o ex -capitão Sri Lanka, Kumar Sangakkara, ocupa o segundo lugar com 14 234 quilometragem em 404 partidas.

Um dos bastões de maior sucesso em um formato superior, Rohit também é o segundo da lista de golpes para a maioria dos seis, com 338 acertos acima da cerca atrás de Shahid Afridi no Paquistão (351).

Rohit, em média, quase 50 em formato, com 32 séculos e 52 meio século.

Na lista dos atiradores mais altos, Rohit é seguido pelos ex-capitães Rahul Dravid (10.889 corridas) e MS Dhoni (10.773), com a Índia até seis baterias na lista geral de 15 Bałkars, que excederam o desejo de 10.000- Corrente a marca no críquete de ODI.