Os estreantes do Afeganistão se esforçarão para continuar o impressionante crescimento no críquete da bola branca, enquanto a África do Sul tentará mais uma vez largar a etiqueta “Chokers” quando os dois lados iniciarem a campanha de mestres em Karachi na sexta -feira. O troféu inaugural dos campeões em 1998, que foi chamado de nocaute na época, continua sendo o único título mais antigo dos homens da ICC, que a República da África do Sul garantiu, embora produzisse um dos maiores grilos do mundo, especialmente em limitados formatar. Os Proteas podem se gabar de uma equipe bem equilibrada com uma poderosa composição piscando.

Enquanto o capitão Temba Bavum, Tony de Zorzi, Rassie van der Dussen e Aiden Markram ancorarão a mais alta ordem, o grande trio de Heinrich Klaasen, David Miller e Tristan Stubbs estão bem equipados para garantir o florescimento final.

O maior desafio na África do Sul no torneio é o seu exausto ataque de boliche quando o Key Pacers Antych Nortje, Nandre Burger e Gerald Coetzee excluíram devido a lesões.

Conhecida por seu ritmo, agressão e talento atingindo momentos importantes, Kagiso Rabada será uma arma essencial de Proteas, tanto no poder quanto na morte.

Marco Jansen deve aumentar significativamente. Sua capacidade de aumentar a pressão e fornecer feitiços influentes será crucial.

Enquanto isso, Lungi Ngidi vai querer redescobrir seu ritmo e confiança após o programa abaixo de casais em uma série tripla recente.

No giro de Keshav, Maharaj e Tabraiz Shamsi terão papéis significativos.

Desde a Copa do Mundo ODI em 2023, a África Austral venceu apenas quatro dos 14 ODIs que jogaram. Eles entram no torneio na parte de trás de uma série Loser de Seis Lane.

Mas não se pode ignorar o fato de que eles não conseguiram colocar uma equipe cheia de força em qualquer um desses jogos por muitos motivos.

Kolbised ao lado da Inglaterra Open, Douping Austrália e Afeganistão na África do Sul têm uma boa chance de ser promovido a um estágio nocaute. Mas os afegãos podem se tornar a proverbial pele de banana.

A guerra rasgada -se tornou forte pretendente para criar as semifinais.

Suas performances impressionantes nos recentes eventos da ICC incluem as vitórias dominantes sobre a Inglaterra, o Paquistão e o Sri Lanka na Copa do Mundo ODI em 2023 e chegando às semifinais da Copa do Mundo T20 no ano passado.

Eles provaram mais de uma vez que não são mais mais fracos, mas a força que você deve levar em consideração.

Os residentes de Adgan venceram quatro em cinco séries de dois quilômetros desde a Copa do Mundo ODI, incluindo uma contra a África do Sul nos Emirados Árabes Unidos.

Sua maior força esperada é o ataque de spin, incluindo Rashid Khan, Mohammad Nicas e Leftist Noor Ahmad e Nangeyalia Kharote.

Eles jogarão todos os três jogos em grupo no Paquistão, nos quais o spin será um fator decisivo.

O Pacer Azmatullah Omorzei foi uma figura -chave no sucesso do ODI no Afeganistão, e sua capacidade de atacar a nova bola é fornecida pela borda do Powerplay.

Fazalhhaq Farooqi será outra arma -chave com a capacidade de garantir uma descoberta precoce e variedades eficazes após a morte.

Na seção de inversão de Rahmanullah Gurbaz e Ibrahim Zadran, mais uma vez fornecerão um começo sólido.

Sua fraqueza, no entanto, está em sua ordem média, que muitas vezes tentava manter o momento. Essa inconsistência foi um problema, e lidar com isso será crucial para o sucesso deles no torneio.

África do Sul: Temba Bavuma (C), Tony de Zorzi, Marco Jansen, Heinrich Klaasen, Aiden Mulder, David Miller, Wiaan Mulder, Ryan Rickkelton, Tabraiz Shamsi, Trazan Stubbs, Rassie Van Der Dussen, Corbin Bosch (Corbin Bosch (Corbin Bosch (

Afeganistão: Hashmatullah Shahidi (C), Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Sediqullah Atal, Rahmat Shah, Ikram Alikhil, Gulbadin Naib, Azmatullah orarzai, Mohammad, Rashid Khan, Nangyma Kharoti Farooqi, Farid Malik, Naveed Zadran.

