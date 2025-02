Charles Barkley celebra il giorno speciale giovedì

Charles Barkley ha avuto una delle carriere NBA più memorabili di sempre ed è ancora considerata una leggenda sul gioco.

Ha molto da festeggiare, ma giovedì si è concentrato sul suo compleanno.

La storia della NBA ha dato un grido speciale a Barkley a X perché giovedì è il suo 62 ° compleanno.

L’ex MVP ha molto di cui essere grati ed è ancora apprezzato dalla lega che ha dominato per così tanti anni.

Unisciti a noi per augurare un felice 62 anni a 11x #Nbaallstar1992-93 NBA MVP e membro del team del 75 ° anniversario, Charles Barkley! #Nbabey pic.twitter.com/gu7jekzokb – NBA History (@nbahisty) 20 febbraio 2025

Barkley entrò in campionato nel 1984 dopo essere stata la quinta elezione totale nella bozza.

Ha iniziato con Philadelphia 76ers e ha anche suonato famoso per Phoenix Suns e alla fine Houston Rockets.

Durante i suoi 16 anni nell’NBA, Barkley è stato in media di 22,1 punti e 11,7 rimbalzi e ha guadagnato una serie di riconoscimenti.

Era un All-Star 11 volte, un maestro di rimbalzo, ed è ora membro del 75 ° anniversario della NBA e della Hall of Fame.

I fan della vecchia scuola ricorderanno il modo in cui ha assaggiato i suoi avversari e la spazzatura con chiunque si sia messo in mezzo, ma gli amanti di basket moderni conoscono Barkley per il suo significato e l’analisi dell’NBA.

Barkley è una parte importante di “Inside the NBA”, che è diventato lo spettacolo sportivo più popolare negli Stati Uniti.

Questo spettacolo ha recentemente ottenuto un’altra vita dopo che TNT e ESPN hanno negoziato un nuovo accordo per la prossima stagione dopo che il campionato ha firmato un nuovo accordo di trasmissione TV.

Il futuro di Barkley con lo spettacolo non è del tutto chiaro, ma sappiamo che otteniamo ancora il suo marchio speciale con umorismo, personalità e approfondimenti sui prossimi anni.

