Charlie McAvoy, da equipe dos EUA.

A defesa dos Estados Unidos, Charlie McAvoy, perderá o confronto final das 4 nações contra o Canadá na quinta -feira (20:00 ET; ESPN, ESPN+) com uma lesão no topo do corpo.

McAvoy, que joga pelo Boston Bruins, ficou fora da derrota de segunda-feira contra a Suécia no último jogo de roda-roda para os americanos. De acordo com Frank Servalli do Diário FaceoffO ano de 27 anos está lidando com uma infecção relacionada à lesão e foi admitida em um hospital de Boston.

Os Bruins disseram em comunicado McAvoy está sendo avaliado pelo médico de sua equipe e está passando por mais evidências.

A defesa do Vancouver Canucks, Quinn Hughes, que se aposentou do torneio no início deste mês devido a uma lesão, se juntará aos Estados Unidos nesta semana e será uma opção, disse o técnico Mike Sullivan na terça -feira.

McAvoy teve uma média de mais de 19 minutos de gelo nas duas vitórias para os EUA. Foi notável na linha azul durante a vitória por 3-1 sobre o Canadá no sábado, que incluiu grande sucesso em Connor McDavid no primeiro período.

McAvoy foi um dos três americanos a sentar -se no jogo de segunda -feira contra a Suécia. Os atacantes Matthew Tkachuk e Auston Matthews não jogaram por razões de precaução, já que os Estados Unidos já haviam conseguido um lugar na final da quinta -feira.

Brady Tkachuk sofreu uma lesão no fundo do corpo no primeiro período depois de colidir contra a rede. Sullivan disse que Tkachuk foi preso pelo resto do jogo, mas não previa que sua situação afetaria seu status para o jogo do Canadá, que ocorrerá no TD Garden, em Boston.

“Esperamos que vamos recuperar alguns desses caras”, disse Sullivan. “Eu preveria que faríamos isso. Teremos que esperar e ver como as coisas se desenvolvem no dia seguinte mais ou menos. Obviamente, haverá planejamento de contingência, caso precisemos de pessoas”.