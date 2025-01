Charlie Morton assinará com Orioles: arremessador veterano concorda em contrato de um ano com Baltimore

O eterno destro Charlie Morton ainda não terminou. Semanas depois de sugerir que espera lançar novamente em 2025, Morton, 41, concordou com os termos de um contrato de agente livre de um ano com o Baltimore Orioles. O clube fez o anúncio. na sexta-feira. De acordo com Mark FeinsandO acordo valerá US$ 15 milhões.

Na última temporada do Atlanta Braves, Morton postou um ERA de 4,19 (99 ERA +) e um FIP de 4,46 em 30 partidas. Ao longo de suas 165 ⅓ entradas, Morton rebateu 167 rebatedores e caminhou 64 involuntariamente. Isso marcou a sexta temporada completa consecutiva – isto é, excluindo a muito encurtada campanha de 2020 – em que Morton registrou um número qualificado de entradas e fez pelo menos 30 partidas.

No início desta entressafra, a CBS Sports classificou Morton como o 29º agente livre disponível na classe atual. Aqui está parte do nosso artigo:

Ele fez mais de 30 aparições em quatro anos consecutivos, ao mesmo tempo em que postou uma ERA média ou melhor e uma proporção de strikeout-to-walk para um arremessador inicial. Apesar da idade avançada e da quilometragem de Morton, ele continua a se adaptar e se ajustar. Sua bola curva continua sendo o rei de seu domínio, mas ele tem feito esforços para reduzir o uso de quatro costuras; Além disso, ele praticamente descontinuou sua chumbada que já foi marca registrada, passando-a para o quarto arremesso mais usado, atrás de uma mudança. Morton tem sido tão flexível quanto qualquer arremessador não-elite na memória recente; Isso ajuda a explicar por que ele está em posição de lançar depois de completar 41 anos.

A temporada de 2025 será a 18ª de Morton em Ligas Principais. Em suas 17 temporadas até o momento, ele postou um ERA+ 101 com uma WAR de carreira de 17,3. Ele entra em 2025 com 138 vitórias na carreira em 382 partidas. Morton tem duas seleções All-Star em seu currículo e, em 2019, terminou em terceiro lugar na Liga Americana Cy Young votando como membro dos Rays.

Em Baltimore, Morton se junta a um rodízio que também inclui a recente contratação de Tomoyuki Sugano, do Japão. Além disso, os Orioles de 2025 terão sua primeira temporada completa a partir do prazo de aquisição de Zach Eflin, em 2024. No entanto, eles ficarão sem o ás Corbin Burnes, que recentemente assinou um pacto de US$ 210 milhões com os Diamondbacks. Os Orioles vêm de uma temporada de 2024 em que terminaram com um recorde de 91-71 e fizeram a segunda viagem consecutiva para a pós-temporada.