Charlotte Englebert lidera o Hockey Club Sorma à final com uma grande vitória sobre o Shrachi Rarh Bengala Tigres

O Soorma Hockey Club enfrentará Odisha Warriors na final da Liga da Índia de Hóquei Feminina.

Na última partida da Liga das Mulheres de Hóquei da Índia (HIL) 2024-25, o Sorma Hockey Club derrotou o Shrachi Rarh Bengal Tigers por 4-2 no Hockey Marang Gomke Jaipal Singh Muth Munda Astro Turf Stadium em Ranchi. Com essa vitória, o Soorma Hockey Club se prepara para o confronto final contra o Odisha Warriors em 26 de janeiro.

Charlotte Englebert (1 ‘, 17’, 47 ‘) dominou o jogo, marcando um magnífico hat-trick, enquanto Hina Bano (9’) contribuiu com um gol para o clube de hóquei Soorma. O capitão Vandana Katariya (48 ‘) e Shilpi Dabas (58’) encontraram o fundo da rede no último trimestre, mas não conseguiram mudar o resultado do jogo.

Charlotte Englebert Assiste @SOORMAHC Ele venceu o Shrachi Rarh Bengala Tigers e reservou seu lugar no torneio feminino #Hóquei Fim da Liga Indiana. 🏑 Eles enfrentarão Odisha Warriors no confronto pelo título, enquanto os Tigres de Bengala terminam a campanha em terceiro lugar.#ENQUANTO pic.twitter.com/eghx0otsvv – Khel agora (@khelnow) 24 de janeiro de 2025

Charlotte Englebert pegou os Tigres de surpresa assim que o jogo começou ao receber um passe solto dos Tigres no topo do círculo e disparando um tiro que superou o goleiro Grace O’Hanlon. O Soorma Hockey Club, depois de obter a vantagem inicial no jogo, manteve a pressão no topo do campo nos minutos seguintes.

No meio da sala, Sharmila Devi encontrou Hina Bano da ala direita, que cruzou sua pontuação na frente do gol e apertou a bola além da graça para dobrar a vantagem de Soorma. A alta pressão subterrânea os recompensou com várias oportunidades de gols e um canto curto quando o quarto chegou ao fim, mas eles não conseguiram encontrar o fundo da rede novamente.

Os tigres de Bengala Shrachi Rarh também tiveram dificuldade em jogar fora de sua defesa quando o segundo trimestre começou. Em questão de minutos, Englebert recebeu a bola no topo do círculo e marcou o canto inferior direito com um tiro inverso e colocou o 3-0 para Soorma. Os Tigres começaram a se aventurar no território Soorma, enquanto a sala foi desenvolvida com Rosin Upton correndo em direção ao círculo e forçando Savita a fazer uma defesa em uma dessas ocasiões.

Mas o Soorma Hockey Club teve a maioria das oportunidades de posse e gols com Maria Verschoor dominando o meio -campo com suas rápidas interceptações e transições.

O terceiro trimestre começou com os tigres mostrando muito mais confiança na bola, ganhando um canto curto em alguns minutos, mas não conseguiu dar um chute na porta. Os Tigres tentaram atacar a ala esquerda em busca de uma maneira de voltar ao jogo e logo depois, Kathryn Mullan teve a oportunidade de marcar, mas seu chute foi desviado.

Os Tigres mostraram mais iniciativa no final da sala com Binima Dhan e Vandana Katariya, cada um atirando no gol de Soorma, mas Natalia Salvador fez duas paradas espetaculares para manter o objetivo de zero.

Sonam obteve um canto curto para Soom no início do último trimestre que resultou em um chute criminoso e Englebert completou seu hattrick do ponto com um movimento de cetim para o canto esquerdo. No entanto, os Tigres responderam embarcando em um contra -ataque através de Lalremsiami pela ala direita e seu centro desviado para Vandana Katariya, que se estendeu para empurrar a bola em direção ao gol de Soorma.

Tornou -se um jogo do começo ao fim, com os Tigres, tentou marcar freneticamente um segundo após o gol e obteve seu primeiro canto curto perdendo dois minutos no final do jogo. Shilpi Dabas deu um passo à frente para enviar a bola para o canto inferior direito e reduzir o déficit. No entanto, Soorma conseguiu interromper o progresso dos Tigres e garantiu seu ingresso para a final.

