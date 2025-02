Charlotte Flair choca fã quando ele faz uma história no WWE Royal Rumble

Charlotte Flair participou do WWE Royal Rumble e aumentou para o topo, derrotando 30 concorrentes. O ex -campeão mundial mais uma vez ganhou o Royal Rumble e decide sobre seu oponente por uma feroz batalha pelo Campeonato na WWE WrestleMania 41. Charlotte Flair voltou ao ringue em Royal Rumble depois de um ano. Esta não foi uma frase inesperada, porque a WWE já afirmou que Flair participaria do próximo Rumble.

Flair deixou as lutas no ano passado e foi por causa de uma lesão. Ela voltou da melhor maneira possível e venceu o Royal Rumble Match. Depois de vencer, Royal Rumble é escolher seu oponente WWE WrestleMania 41.

Charlotte Flair venceu o Royal Rumble em 2020 e jogou Rhea Ripley para o Campeonato Feminino no NXT. Desta vez, ele pode desafiar Tiffany Stratton para o Campeonato Mundial das Mulheres no maior evento do ano. Tiffany venceu recentemente o Campeonato Feminino após uma tentativa monetária bem -sucedida no Banco em Jax.

Os participantes do Royal Rumble surpresos

O ex -campeão mundial Alex Bliss ficou surpreso com a multidão, retornando após 2 anos. Ela voltou ao ringue como a 21ª participante e foi eliminada por Liv Morgan. Outro participante surpreendente foi Jordynn Grace, que se juntou à WWE, criando Royal Rumble 2025 sua primeira partida na WWE. Finalmente, Trish Stratus voltou ao ringue depois de sair de setembro de 2023.

Becky Lynch foi a maior estrela que deixou a série após a ausência de maio de 2024. Aparentemente, ela tem um contrato da WWE com a WWE, mas não voltou ao ringue. Jade Cargill era outro, cujos fãs perderam o Royal Rumble.