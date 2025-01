Charvarius Ward, do 49ers, ainda lidando com PTSD após perder a filha, pode deixar o time em liberdade por causa disso

O tempo de Charvarius Ward com o San Francisco 49ers pode estar chegando ao fim nesta entressafra.

Enquanto o cornerback decide o que vem por aí em sua carreira na NFL ao entrar no free agency, ele revelou na segunda-feira que pode não querer retornar à Bay Area na próxima temporada. A razão dolorosa, disse ele, não é por causa de nada que os 49ers tenham feito.

Em vez disso, é devido ao transtorno de estresse pós-traumático, do qual ela ainda sofre após a perda de sua filha de 1 ano, há alguns meses.

Charvarius Mooney Ward detalha a possibilidade de retornar ao #49ers no próximo ano, mas também o TEPT que ela tem por estar aqui e o trauma que sofreu ao perder um filho. pic.twitter.com/5hXhtxDjxN – Matt Animado (@mattblilly) 6 de janeiro de 2025

“Sofri muitos traumas na Califórnia”, disse ele, via Matt Lively, da CBS Sports Bay Area. “Passei muitos bons momentos, mas a pior coisa que já aconteceu comigo… aconteceu na Califórnia.

“Eu só trago lembranças ruins. Cada vez que entro no avião e volto para a Califórnia (Santa Clara, San Jose), traz lembranças ruins. “Eu passo por isso todos os dias.”

Ward anunciou em outubro que sua filha, Amani Joy, havia morrido. Nenhuma causa de morte foi informada. Ele nasceu com dois buracos no coração, revelou no ano passado, e precisou de uma cirurgia. Ela já havia anunciado que também nasceu com síndrome de Down.

Ward disse que sua esposa deixou o estado depois de perder a filha, e essa perda ainda o atinge fortemente, mesmo meses depois. Ele mora sozinho até o final da temporada.

“Sofro muito de transtorno de estresse pós-traumático”, disse ele. “Eu vomito e acordo no meio da noite suando o tempo todo. Coisas assim. “É difícil.”

Ward registrou 54 tackles no total na temporada passada, o terceiro com o 49ers. Ele começou no Kansas City Chiefs em 2018, depois de sair do Middle Tennessee State sem ser convocado. O jogador de 29 anos também ganhou sua primeira indicação ao Pro Bowl na temporada passada. Ward assinou um contrato de três anos no valor de US$ 40,5 milhões para se juntar ao 49ers antes da temporada de 2022.

Embora tenha dito que não era totalmente contra assinar um novo contrato com os 49ers, ele disse que isso provavelmente dependeria de “consigo superar muito desse trauma”. Se pudesse escolher, ele disse que preferiria jogar mais perto da família.