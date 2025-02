Chase Briscoe ha riconosciuto una punizione di Mojova per un’offesa di Daytona 500

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Il magnifico weekend di apertura di Chase Briscoe con Joe Gibbs Racing è stato viziato mentre la NASCAR ha vinto 100 punti per Brisco e ha interrotto il capo dell’equipaggio James Small in quattro competizioni a causa di un cambiamento nella base di spoiler.

Briscoe, che ha vinto l’ombelico e è arrivato quarto a Daytona 500, ora sta affrontando una forte ascesa per fare i playoff a meno che non vinca una delle restanti 25 competizioni della stagione regolare. Il suo numero totale è meno 67 e si trova 89 punti dietro gli attuali playoff. Se fa i playoff, sarà addestrato in 10 playoff.

JGG può lamentarsi della punizione. Il piccolo può iniziare a servire le sue sospensioni questo fine settimana ad Atlanta o il prossimo fine settimana in America.

La NASCAR ha preso le auto Briscoe e Austin Cindric-Two, che sono state le più veloci in una qualifica auto-qualificata per un’ulteriore ispezione tecnica di domenica per un’ispezione tecnica aggiuntiva. La NASCAR in genere, ma non sempre, riporta la macchina o due al centro di ricerca e sviluppo e strappa completamente l’auto.

Nella macchina Brisco, la NASCAR ha scoperto che le aree in cui sono stati modificati le aree in cui sono stati modificati i bulloni inferiori della copertura. La base spoiler fa parte di una fonte e i team non devono modificare queste canzoni.

L’auto Cindric non ha avuto problemi.

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.