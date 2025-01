Yamal já é o jogador mais importante do FC Barcelona aos 17 anos

De acordo com o ChatGPT, até 2030, espera-se que Lamine Yamal ultrapasse o lendário recorde de Lionel Messi de 91 gols em um único ano civil.

O icônico recorde de Messi de 91 gols em 69 jogos é considerado uma marca inquebrável no esporte. O argentino estava no auge da carreira em 2012, quando registrou uma grande quantidade de gols naquele ano e, desde então, nenhum jogador chegou perto de quebrar esse marco.

No entanto, ChatGPT acredita que a atual sensação do Barcelona, ​​Lamine Yamal, tem todas as qualidades para bater esse recorde até 2030, estabelecido pelo ex-jogador do Barcelona.

De acordo com o ChatGPT, Yamal levará 70 jogos para atingir 92 gols naquele ano. No entanto, ele ainda tem muitos anos para aprimorar suas outras habilidades de jogo e, quando se tornar um jogador completo, poderá quebrar o recorde.

Aos 17 anos, Yamal tornou-se o jogador mais proeminente do Barcelona e a sua influência tornou-se significativa para o clube catalão. O adolescente já disputou 76 partidas pelo clube espanhol, anotando 16 gols e 22 assistências.

Ainda tão jovem já atingiu mais de 50 jogos pela equipa sénior, o que é certamente uma grande coisa e Yamal já está a caminho de se tornar um dos melhores de todos os tempos se continuar a ser consistente e evitar lesões graves. sua carreira de jogador.

No entanto, ainda existem algumas características que ele precisará aprimorar em sua carreira, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer e o Barcelona tem um dos prodígios em mãos e será interessante ver como eles o desenvolvem, já que ele tem tem sido regular. titular com descanso limitado na equipe.

Nesta temporada ele marcou cinco gols na LaLiga, mas deu 10 assistências e assim que começar a marcar regularmente, quem sabe se conseguirá quebrar muitos dos recordes de Messi que estabeleceu no Barcelona.

