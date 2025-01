Chave de playoff da NFL, probabilidades, melhores apostas para a rodada divisionária: Rams surpreendem Eagles com uma vitória surpreendente, Ravens vence Bills

E então havia oito. 2025 NFL O cenário dos playoffs foi reduzido de 14 para oito times durante o fim de semana do wild card, e agora estamos de olho na rodada divisional, o que significa que os primeiros colocados retornarão e começarão sua luta por uma vaga. Super Bowl qualificação.

Como esperado, o fim de semana do Wild Card foi exatamente isso: selvagem. Quando todos, incluindo o seu, esperavam que os Chargers conseguissem uma vitória fora de casa em Houston, os Texans chegaram com uma vitória caseira. Enquanto isso, os Commanders conquistaram uma vitória nos playoffs sobre os Buccaneers, continuando a mágica temporada de estreia de Jayden Daniels. Essas foram duas das minhas derrotas diretas e ATS nos playoffs, mas foi um desempenho geral sólido, indo para 3-3 ATS e 4-2 SU no fim de semana.

Tentaremos marcar ainda mais à medida que avançamos para a pós-temporada.

Recorde da temporada da NFL

playoffs 2025

Hora prevista de chegada: 3-3

ml: 4-2

Temporada regular de 2024

Bloqueios ATS da semana: 38-44-2

Hora prevista de chegada: 131-135-6

ml: 178-94

Todos Probabilidades da NFL através Consenso da SportsLine

Sábado, 16h30 horário do leste dos EUA (ESPN/ABC, transmitido em fubo)

Os Kansas City Chiefs nos deixaram coçando a cabeça durante toda a temporada. Apesar de apenas uma derrota no currículo, há muitos questionamentos sobre se este é um clube que realmente tem pernas para ir longe nos playoffs. Bem, eu quero. Esta é uma equipe liderada por Patrick Mahomes e Andy Reid, que estiveram lá e venceram. Ao longo de sua carreira, Mahomes tem sido enfaticamente dominante na rodada divisional, com um recorde de 6-0 e um total de 302,2 jardas totais por jogo, 16 touchdowns totais e zero turnovers. É quando você liga oficialmente o interruptor e prevejo que os Chiefs parecerão uma potência, especialmente após essa longa dispensa de mais de 20 dias. Embora Houston tenha se recuperado após um início lento contra os Chargers, ainda tenho dúvidas de que eles possam derrotar um candidato legítimo ao Super Bowl como aquele que enfrentarão aqui com os Chiefs.

Pontuações projetadas: Chefes 30, Texans 20

a escolha: Chefes -8

Comandantes de Washington (6) no Detroit Lions (1)

Sábado, 20h ET (Fox, transmitido em fubo)

Os Commanders têm sido uma das histórias mais divertidas da NFL nesta temporada e são um time perigoso de se enfrentar. Mesmo quando parecem mortos na água, Jayden Daniels é capaz de levar seu time à vitória. Washington deveria ser uma ameaça aos playoffs nos próximos anos, mas acho que a história deles chega ao fim em Detroit. O ângulo chave aqui é a habilidade dos Leões de acertar a bola no chão, especialmente porque eles estão prontos para trazer David Montgomery de volta. Os Commanders estão entre as piores defesas da NFL nesta temporada, que joga diretamente nas mãos de Jahmyr Gibbs e Montgomery. Se tiverem sucesso em campo, isso não só ajudará o ataque a avançar em campo, mas também manterá Daniels afastado.

Enquanto isso, quando os Comandantes estão na ofensiva, os Leões têm as ferramentas para detê-los. A defesa de Aaron Glenn é a número um da liga na terceira descida, o que Amik Robertson nos mostrou na semana 18 contra Minnesota vs. Justin Jefferson, que é capaz de encerrar uma opção de recepção importante como Terry McLaurin.

Pontuações projetadas: Leões 33, Comandantes 21

a escolha: Leões -9,5

Domingo, 15h ET (NBC, transmitido em fubo)

Há algo neste time do Rams que deve deixar todos os que saíram da pós-temporada um pouco nervosos, principalmente os Eagles, que devem recebê-los na Filadélfia neste fim de semana. Ofensivamente, Los Angeles apresenta muitos problemas para o que é certamente uma defesa sólida dos Eagles. Quando eles se aproximam, Kyren Williams tem faro para a end zone no campo, e Matthew Stafford tem jogado um futebol muito eficiente ultimamente. Não custa nada ter à sua disposição uma das melhores duplas receptoras da NFL, Puka Nacua e Cooper Kupp.

O mais importante, porém, é que a defesa dos Rams está em alta. A unidade vem de um desempenho de nove sacks na rodada de wild card e evitou que os adversários marcassem dois dígitos em pontos em seus últimos quatro jogos com todos os seus titulares (excluindo a Semana 18). Filadélfia apresenta muitos problemas em ambos os lados da bola, mas acho que Sean McVay apresentará um plano de jogo que colocará os Eagles nas cordas e pelo menos os cobrirá. Nesta temporada, os Rams estão com 5-3 ATS fora de casa, então adoramos os pontos aqui e também torceremos para que eles consigam a reviravolta com uma vitória absoluta.

Pontuações projetadas: Carneros 27, Águilas 24

a escolha: Carneiros +6

Esta é uma batalha de pesos pesados ​​cujo desenvolvimento deve ser fascinante. Surpreendentemente, os apostadores fizeram dos Bills os azarões da casa no Highmark Stadium. Embora chocante à primeira vista, acho que é justificado, já que os Ravens são uma força no momento. A combinação de Lamar Jackson e Derrick Henry como uma dupla veloz no campo de defesa foi construída para jogos de playoffs como este. É também um confronto favorável, com os Bills permitindo 4,5 jardas por corrida nesta temporada, o que os coloca na metade inferior da liga. Embora Jackson e Henry recebam, com razão, a maior parte da atenção, você sabe quem tem sido o número 1 em defesa de pontuação, defesa total e defesa de terceira descida na NFL desde a semana 11? Baltimore. Seu ressurgimento defensivo é o que os torna um verdadeiro candidato ao Super Bowl e eles vivem para deixar Buffalo com sua passagem para o Campeonato AFC selada.

Pontuações projetadas: Ravens 27, contas 23

a escolha: Corvos -1