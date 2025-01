Chave de playoff de futebol universitário, programação, resultados, datas, equipes, horário de início do campeonato nacional

O primeiro playoff de futebol universitário de 12 equipes está chegando ao fim. Depois de toda a expectativa durante toda a temporada, as semifinais já passaram e agora restam apenas duas equipes enquanto nos preparamos para coroar o campeão nacional na campanha de 2024.

Agora que a poeira baixou, o 7º colocado Notre Dame enfrentará o 8º colocado Ohio State em Atlanta na segunda-feira, 20 de janeiro, no Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário. Os Fighting Irish avançaram com vitórias sobre Indiana, Georgia e Penn State. Os Buckeyes, por sua vez, venceram o Tennessee e o Oregon antes de vencer o Texas em uma emocionante partida no Cotton Bowl.

Foi uma jornada histórica pela chave, mas agora é hora de ver quem será considerado o melhor dos melhores do futebol universitário na temporada de 2024, quando Ohio State e Notre Dame colidirem.

Aqui está uma recapitulação dos resultados das quartas de final do College Football Playoff e uma olhada em todos os confrontos futuros. Todo o horário do leste

Chave dos playoffs de futebol universitário de 2024-25

Primeira rodada

Sexta-feira, 20 de dezembro

(7) Notre Dame 27, (10) Indiana 17 | Resumo

Estádio Notre Dame – South Bend, Indiana

Sábado, 21 de dezembro

(6) Pensilvânia 38, (11) SMU 10 | Resumo

Beaver Stadium – State College, Pensilvânia

Beaver Stadium – State College, Pensilvânia (5) Texas 38, (12) Clemson 24 | Resumo

Darrell K. Royal Memorial Stadium – Austin, Texas

Darrell K. Royal Memorial Stadium – Austin, Texas (8) Estado de Ohio 42, (9) Tennessee 17 | Resumo

Estádio de Ohio – Columbus, Ohio

Quartas de final

Terça-feira, 31 de dezembro

Fiesta Bowl – (6) Penn State 31, (3) Boise State 14 | Resumo

Estádio State Farm – Glendale, Arizona.

Quarta-feira, 1º de janeiro

Peach Bowl – (5) Texas 39, (4) Estado do Arizona 31 | Resumo

Estádio Mercedes-Benz – Atlanta

Resumo Estádio Mercedes-Benz – Atlanta Rose Bowl – (8) Estado de Ohio 41, (1) Oregon 21 | Resumo

Rose Bowl – Pasadena, Califórnia.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Açucareiro – (7) Notre Dame 23, (2) Geórgia 10 | Resumo

Caesars Superdome – Nova Orleans

Semifinais

Quinta-feira, 9 de janeiro

Orange Bowl – (7) Notre Dame 27, (6) Penn State 24 | Resumo

Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Flórida.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Cotton Bowl – (8) Estado de Ohio 28 (5) Texas 14 | Resumo

Estádio AT&T – Arlington, Texas

Campeonato Nacional

Segunda-feira, 20 de janeiro