Chave do Playoff da NFL de 2025: escolhas de apostas, previsões, probabilidades, jogos, spreads de rodadas divisionais por modelo de futebol

A chave dos playoffs da NFL de 2025 continua no domingo com mais dois confrontos emocionantes, com os Eagles (-6,5, 42) recebendo os Rams às 15h ET e os Bills (+1, 51,5) enfrentando os Ravens às 18h30 ET. Buffalo vem de uma vitória por 31-7 sobre o Denver, enquanto o Baltimore está em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas após uma vitória por 28-14 sobre o Pittsburgh durante o fim de semana do wild card. Os Ravens são favoritos de um ponto na Rodada Divisional da NFL, depois de abrirem como azarões de 1,5 ponto. Os vencedores jogarão no próximo domingo o AFC Championship Game e o NFC Championship Game. Antes de fazer escolhas da Rodada Divisional da NFL ou previsões de chaves da NFL para 2025, certifique-se de veja o que o modelo de computador avançado da SportsLine tem a dizer.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. O modelo entra na Rodada Divisional dos playoffs da NFL de 2025 com uma forte sequência de apostas de 31-15 nos primeiros colocados. Escolhas da NFL este ano, uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 65-36 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a Semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora, ele voltou sua atenção para a chave dos playoffs da NFL de 2025 e garantiu escolhas da NFL para cada confronto da Rodada Divisional. Acesse aqui para ver cada escolha..

Principais previsões da chave dos playoffs da NFL para 2025

Uma das previsões do modelo para os playoffs da NFL para a Rodada Divisional: é alto para o Philadelphia Eagles (-6,5, 42) vencer e cobrir o Los Angeles Rams no domingo. Os Eagles foram um dos times mais quentes da NFL ao longo da temporada regular, vencendo 12 dos últimos 13 jogos e ficando em segundo lugar na NFC. Eles conseguiram manter o ímpeto com uma vitória por 22 a 10 sobre o Green Bay na rodada de wild card, com o quarterback Jalen Hurts lançando dois passes para touchdown e o running back Saquon Barkley com 119 jardas corridas.

Barkley agora tem 2.124 jardas nesta temporada, o quinto maior total de todos os tempos. Ele enfrenta uma defesa do Rams que não foi particularmente forte contra a corrida durante a temporada regular, ficando em 22º lugar em jardas corridas permitidas por jogo (130,0). O modelo fez Barkley correr para mais de 120 jardas no total no domingo, ajudando os Eagles a cobrir a distância a caminho do Campeonato NFC. Veja que outros equipamentos escolher aqui.

Como fazer escolhas de chave para os playoffs da NFL de 2025

A modelo decidiu quem vence a cada dois jogos da classificação dos playoffs da NFL de 2025 durante a Rodada Divisional e identificou o valor de um chute de longa distância chocante para chegar ao Super Bowl. Você só pode obter todas as escolhas para cada jogo no SportsLine.

Então, quem ganha todos os jogos dos playoffs da NFL de 2025? E quais escolhas seguras você deve garantir para a Rodada Divisional? Confira a chave dos playoffs da NFL de 2025 abaixo e depois Visite SportsLine para ver quais equipes vencem, tudo a partir de um modelo de computador comprovado que gerou mais de US$ 7.000 desde seu início.e descubra.

Chave dos playoffs da NFL de 2025, classificação

Obtenha escolhas completas da NFL na SportsLine

FCA:

1. Chefes

2. Faturas

3. corvos

4. Texanos

5. Carregadores

6. Siderúrgicas

7. Broncos

NFC:

1. leões

2. Águias

3. Bucaneiros

4. carneiros

5. Vikings

6. Comandantes

7. Empacotadores

Rodada Divisional:

Chefes vs. Texanos (16h30 horário do leste dos EUA no sábado, 23-14 KC)

Leões x Comandantes (20h ET, sábado, 45-31 WS)

Águias vs. Rams (15h00 horário do leste dos EUA no domingo)

Contas vs. Ravens (18h30 horário do leste dos EUA no domingo)

NFC, jogo do campeonato AFC:

Chefes vs. A definir (domingo, 26 de janeiro)

Comandantes vs. A definir (domingo, 26 de janeiro)

Super Bowl 2025

TBD vs TBD (domingo, 9 de fevereiro)