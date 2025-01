Chave do Playoff da NFL de 2025: escolhas de apostas, previsões, probabilidades para jogos do campeonato AFC, NFC da Top Model

O campo dos playoffs da NFL de 2025 foi reduzido a quatro times, com os jogos dos campeonatos AFC e NFC de 2025 agendados para domingo. O segundo colocado, Filadélfia, é um favorito de seis pontos contra o sexto colocado, Washington, no Campeonato NFC às 15h00 horário do leste dos EUA, de acordo com as últimas probabilidades da NFL, com aumento de 47,5. Os Eagles vêm de vitórias sobre os Packers e Rams, enquanto os Commanders conquistaram uma vitória por 45-31 sobre o Detroit na semana passada. Qual time deve avançar suas escolhas dos playoffs da NFL de 2025? O tight end dos Eagles, Dallas Goedert, ficou de fora do treino de quarta e quinta devido a uma lesão no tornozelo.

Enquanto isso, o número 1 do Kansas City recebe o número 2 do Buffalo no jogo do campeonato AFC às 18h30 horário do leste dos EUA. Os Chiefs são os favoritos de 1,5 ponto nas probabilidades do Campeonato da NFL de 2025, de 48,5, enquanto tentam permanecer no caminho para o terceiro título consecutivo do Super Bowl. Antes de fazer qualquer escolha de jogo do campeonato da conferência da NFL ou previsões de chave da NFL para 2025, certifique-se de Veja o que o modelo de computador avançado da Sportsline tem a dizer.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas principais escolhas da NFL desde seu início. Modelo entra na rodada do campeonato dos playoffs da NFL de 2025 em uma sequência de 31-15 apostas mais bem avaliadas Escolhas da NFL Este ano: uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem 211-143 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a temporada de 2017 e 65-36 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a Semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que opte por apostas esportivas e aplicativos de apostas poderá ter obtido fortes retornos.

Agora, ele voltou sua atenção para a chave dos playoffs da NFL de 2025 e garantiu as escolhas da NFL para cada confronto do campeonato da conferência. Acesse aqui para ver cada seleção.

Principais previsões da chave dos playoffs da NFL para 2025

Uma das previsões do modelo para os playoffs da NFL para a rodada do campeonato: é alto para o Philadelphia Eagles (-6, 47,5) vencer e cobrir o Washington Commanders no domingo no jogo do campeonato de 2025 da NFC. Os Eagles continuaram sua forma impressionante com uma vitória por 28-22 sobre os Rams na rodada divisional, impulsionada por duas longas corridas de touchdown do astro running back Saquon Barkley. Ele terminou com 205 jardas corridas e dois touchdowns, com média de 7,9 jardas por corrida.

Ele ultrapassou as 100 jardas em oito dos últimos nove jogos, o que ajudará a manter os comandantes ofensivos fora de campo. O quarterback novato do Washington, Jayden Daniels, está se preparando para o maior jogo de sua vida, enquanto o Philadelphia tem jogadores experientes em seu elenco. A modelo tem vitória e cobertura na Filadélfia a caminho de uma aparição no Super Bowl 59. Veja que outros equipamentos escolher aqui.

Como fazer seleções no pool de playoffs da NFL de 2025

A modelo também decidiu quem venceria o Campeonato AFC de 2025 e garantiu uma escolha certa para o Super Bowl 59. Você só pode obter todas as escolhas para cada jogo no Sportsline.

Então, quem ganha todos os jogos dos playoffs da NFL de 2025? E quais escolhas seguras você deve escolher para os jogos dos campeonatos AFC e NFC? Confira a chave dos playoffs da NFL de 2025 abaixo e então Visite Sportsline para ver quais equipes vencem, tudo a partir de um modelo de computador comprovado que retornou mais de US$ 7.000 desde seu inícioe descubra.

Chave de playoff da NFL de 2025, classificação

Obtenha escolhas completas da NFL no Sportsline

AFC:

1. Chefes

2. Contas

3. Corvos

4. Texanos

5. Carregadores

6. Açores

7. Broncos

NFC:

1. Leões

2. Águias

3. Bucaneiros

4. Carneiros

5. Vikings

6. Comandantes

7. Empacotadores

NFC, jogos do campeonato AFC:

Águias vs. Comandantes (15h ET no domingo)

Chefes vs. Contas (18h30 horário do leste dos EUA no domingo)

Super Bowl de 2025

A definir vs. A definir (domingo, 9 de fevereiro)