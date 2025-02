Chefes vs. previsões Eagles, probabilidades, linhas de apostas: 2025 Escolhas domingo do Super Bowl do especialista da NFL em 33-17 Run

Os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles lutarão no Super Bowl 59 no domingo. Os Eagles tiveram 14-3 durante a temporada regular e obtiveram a semente número 2 no grupo de playoffs da NFL. Eles venceram três jogos consecutivos em casa para chegar ao ingresso para o 2025 Super Bowl e derrotar os comandantes de Washington, 55-23, no jogo do campeonato da NFC. Por outro lado, os Chiefs tinham 15-2 e bloquearam o número 1 da semente na AFC. Kansas City venceu o Buffalo Bills, 32-29, no jogo do campeonato da AFC. O receptor do Eagles, Devonta Smith, foi limitado na prática na quarta, quinta e sexta -feira, com uma lesão nos tendões, apesar de jogar no jogo do campeonato da NFC.

O início do Caesars Superdome em Nova Orleans está programado para as 18h30 et. Kansas City é o favorito de 1,5 pontos nas últimas chances de Chiefs vs. As águias do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação são 48,5. Os chefes são os favoritos da linha de pagamento -122 (risco de US $ 122 para ganhar US $ 100) após a abertura em +130, enquanto os Eagles estão com +102 impotentes (risco de US $ 100 para ganhar US $ 102). Antes de incluir qualquer seleção, apostas ou previsões de chefes vs. Eagles, Certifique -se de ver o que o especialista em Sportsline NFL Larry Hartstein tem a dizer, considerando seu domínio das seleções que envolvem os chefes.

Um ex -escritor principal de capas e linemekers, Hartstein combina uma vasta rede de Las Vegas Fuentes com uma abordagem analítica que aperfeiçoou o trabalho para o futebol profissional. Ele empatou no local 52 (de 1.598 entradas) em 2022 Westgate Las Vegas Supercontest, indo 53-34-3 ATS. As seleções semanais do concurso Hartstein Vegas formam a base de sua coluna das melhores apostas da NFL, que é 79-48-2 (62,2%, +25,95 unidades) desde o início em 2022. É também um incrível 33-17 ( +1329) em seus últimos 50 Seleções da NFL Nos chefes. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, Hartstein se aproximou Chefes vs. Eagles. Pode Vá para a Sportsline para ver suas escolhas. Aqui está o Probabilidades da NFL e NFL apostas para chefes vs. Eagles:

Chefes vs. Eagles Spread: Kansas City -1.5

Chefes vs. Eagles acima/Under: 48,5 pontos

Chefes vs. Linha de dinheiro dos Eagles: Kansas City -122, Filadélfia +102

Phi: Os Eagles estão 13-7 contra a Spread nesta temporada

KC: Os chefes têm 9 a 10 ATS nesta temporada

Por que os chefes podem cobrir

O marechal de campo Patrick Mahomes sobe até agora nos playoffs da NFL. Mohamses usa sua forte precisão e força do braço para fazer lançamentos nos três níveis no campo. Mais de 20 jogos de pós -temporada na carreira, o Mahomes foi lançado por 5.557 jardas e 43 touchdowns. No LVII do Super Bowl contra o Eagles, há dois anos, eram 21 de 27 por 182 jardas com três pontuações. Ele também correu por 43 jardas.

A asa fechada Travis Kelce é outro criador confiável. Mais de 24 jogos nos playoffs de sua carreira, Kelce se recuperou em 174 presos para 2.039 jardas de recepção com 20 touchdowns. O receptor digno de Xavier se intensificou como um novato para esta equipe. Nesta temporada, Worthy teve 59 recepções para 638 jardas e seis touchdowns. Ele excedeu 50 jardas de recepção em seis jogos entre os playoffs e a temporada regular. Em sua última partida, Worthy teve seis garras por 85 jardas e um touchdown. Veja quem voltar na linha de esportes.

Por que as águias podem cobrir

O marechal de campo Jalen Hurts é um criador de jogos de dupla ameaça no centro responsável pelo futebol. Mais de três jogos nesta pós -temporada, o ano de 26 anos gastou 48 de 69 (69,5%) por 50 jardas e três touchdowns. Também adicionou 122 jardas por terra e quatro pontuações no chão. Na perda do Super Bowl contra o Chiefs em 2023, Hurts teve 304 jardas aéreas, 70 jardas por terra e quatro touchdowns totais.

O corredor Saquon Barkley foi o recuo mais explosivo da NFL nesta temporada. Barkley acumulou 2.447 jardas por terra com 18 touchdowns durante a pós -temporada regular e pós -temporada. Ele gravou mais de 100 jardas por terra nos três jogos de playoff para pássaros. Em sua última saída, Barkley terminou com 118 jardas e três pontuações no chão. Veja quem voltar na linha de esportes.

