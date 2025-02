Chelsea, attaccante in Australia Sam Kerr poliziotto abusato razziale, ha detto un tribunale

L’attaccante del Chelsea e il capitano Australia Sam Kerr si sono presi cura della corte presso la corte di Londra, accusati di abuso razziale di un ufficiale di polizia bianca dopo una disputa ubriaca con un tassista.

Kerr disse all’agente Stephen Lovell: “Sei stupido e bianco”.

Kerr, che ha un predecessore indiano, accetta queste parole, ma ha confessato di non essere colpevole di un numero di molestie con disabilità razzialmente. Il suo avvocato ha affermato di commentare il potere e il privilegio.

Un uomo di 31 anni era seduto in un molo al Kingston Crown Court, perché il procuratore Bill Emlyn Jones ha detto ai giurati che lei e il suo partner Kristie Mewis, che hanno suonato per il West Ham United, hanno chiamato un taxi nelle prime ore del mattino di gennaio 30, 2023.

“I loro percorsi di viaggio non sono andati bene”, ha detto Emlyn Jones.

“Alla fine Cabbie ha chiamato la polizia per lamentarsi del loro comportamento e ha annunciato che stavano cercando di rompere la finestra.”

Il tassista li portò alla stazione di polizia invece della casa di Kerra, poi commentò l’etnia di Lovell, disse Emlyn Jones.

Ha aggiunto che non vi era alcuna disputa su ciò che Kerr ha detto, il che significa che i giurati devono decidere cosa fare e come si sentiva Lovell.

Sam Kerr è apparso lunedì in un tribunale a Londra. Immagini Leon Neal/Getty

L’avvocato di Kerr Grace Forbes ha detto che le parole di Kerr non l’hanno resa criminale. “La legge è un po ‘più sfumata, un po’ più umana di così”, ha detto.

“Sam Kerr non si sentiva ostilità nei confronti dell’ufficiale perché è bianco. Le parole erano commenti, diciamo – per quanto scarsamente espressi – sulle posizioni del potere, sul privilegio di e su come queste cose potrebbero colorare la percezione.

Kerr ha segnato 199 gol in carriera in tutta la carriera Super League femminileAustralian W-League e NWSL.

È anche un miglior marcatore australiano con 69 gol in 128 spettacoli, ma da quando aveva subito un infortunio a croce anteriore nel gennaio 2024.

Si prevede che concluderà la sua corte questa settimana.