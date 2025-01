Chelsea – Bournemouth 2-2 (14 gennaio 2025) Analisi del gioco

Chelsea capitano Rece James Ha salvato un punto per la sua squadra con un calcio di punizione al 95′ assicurandosi un pareggio per 2-2 in casa contro il Bournemouth in Premier League martedì.

Il sostituto nel secondo tempo James, reduce da un lungo periodo di pausa per infortunio nel fine settimana, ha battuto il portiere Marco Travers con un tiro ad effetto perfettamente piazzato nell’angolo più lontano della rete.

Ma sono stati due punti persi per i padroni di casa, che hanno dominato gran parte della partita e hanno segnato Cole Palmer nel primo tempo prima di consentire al Bournemouth di rispondere con un rigore Justin Kluivert all’inizio del secondo periodo.

Palmer ha segnato il suo 14esimo gol stagionale in Premier League dopo aver ricevuto una palla ben bilanciata Nicola Jackson che si è liberato da tre centrocampisti del Bournemouth sulla linea di metà campo.

Il talismano del Chelsea ha poi mandato a terra Traverse con un piccolo manichino e ha fatto rotolare la palla nella sua rete.

Il Chelsea ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, con Jackson, Palmer e Enzo Fernandez raddoppia il tuo vantaggio.

Reece James ha segnato il suo primo gol in quasi due anni regalando un punto al Chelsea contro il Bournemouth. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC tramite Getty Images

Dopo tre minuti del secondo tempo, però, gli ospiti rientrano in partita Moises Caicedo buttato giù Antonio Semenyo in area di rigore e Kluivert manda Roberto Sanchez nella direzione sbagliata dal luogo.

I tifosi dello Stamford Bridge sono rimasti sbalorditi e ammutoliti al 67′ quando Semenyo ha doppiato il difensore 18enne. Josh Acheampong e ha lanciato un razzo ravvicinato oltre il portiere Sánchez.

Travers ha mantenuto il Bournemouth in vantaggio e ha bloccato i tiri di Jackson, che è stato impegnato tutta la notte ma non è riuscito a superare il portiere e gli ospiti sono sembrati pericolosi in contropiede.

James, un prodotto dell’accademia del Chelsea che è stato afflitto da infortuni per tutta la stagione, ha esclamato di gioia e sollievo quando il suo calcio di punizione ha colpito il fondo della rete a tre minuti dalla fine.

Il Chelsea, senza vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, rimane quarto in classifica con 37 punti in 21 partite, mentre il Bournemouth è settimo con 34.