Chelsea che disegna centrocampista francese da Saint-Etienne

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Centrocampista del Chelsea Draw Saint-Etienne





Chelsea ha confermato la firma del centrocampista di Saint-Etienne Mathis Amougou Per un rimborso segnalato di circa 15 milioni di euro.



Il Blues ha esplorato il mercato dei trasferimenti per un nuovo centrocampista il giorno della scadenza e alla fine ha reclutato Amougou da Saint-Etienne.

Il diciannovenne ha firmato un contratto di otto anni con il Blues e si allenerà con la prima squadra per il resto della campagna.

Ha detto: “Sono molto felice. È un onore per me disegnare per un club così grande come il Chelsea. Credono nei giovani giocatori e il processo che devono sviluppare è fantastico.”

Il Blues prevede di prendere in prestito Amougou al club gemello Strasbourg la prossima stagione. Andrey SantosChi è attualmente in prestito sul lato 1 del Chelsea, diventa un giocatore nella prima squadra per il blues.

Il Chelsea ha un progetto ambizioso con vari Wonderkids. Si prevede che si integreranno Willian Estevao E Kendry Paez quest’estate.

Il duo è considerato uno dei migliori giovani talenti nel calcio mondiale ed è ancora per vedere se possono colpire il terreno.