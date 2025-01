Chelsea -Defender probabilmente non partirà per la scadenza

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Chilwell Set per il Chelsea Stay





Chelsea -Defender Ben Chilwell È improbabile che andrà alla porta iniziale prima che la finestra di trasferimento si chiuda la prossima settimana, secondo Daily Mail.



L’Internazionale d’Inghilterra è stato considerato un eccesso dal manager Enzo MarescaE ha fatto questo termine solo un termine.

Il 28enne è stato associato a un’uscita di un prestito nelle ultime settimane, ma al momento non ci sono proposte sul tavolo.

Chilwell si è dimesso per rimanere con il blues per il resto della campagna, nonostante il fatto che non giocherà più.

Blues -Midfielder Carney Chime si trova di fronte a una situazione simile. Everton è collegato, ma sono riluttanti a discutere un passo permanente.

Il Chelsea è disposto a prestargli l’obbligo di acquistare per £ 40 milioni, ma non ci sono amanti che vogliono soddisfare le loro esigenze.

Mentre il duo probabilmente rimarrà, centrocampista Cesare Casadei dovrebbe partire. Ha varie offerte sul tavolo per una produzione permanente.