Chelsea e Man Utd vogliono firmare Rayan Cherki?

Cherki a Epl presto?





Chelsea e Manchester United vorrebbero gli attacchi firmati di Lione Rayan Cherki Secondo il calcio TBR questo inverno.



Il francese era fortemente collegato a una mossa a Fulham la scorsa estate, ma ha respinto il trasferimento per continuare con Les Gones.

Tuttavia, potrebbe andare alla porta iniziale questo inverno, dato che Les Gones deve guadagnare un sacco di soldi per impedire la retrocessione del volo.

Les Gones ha consegnato a Ligue 2 per la retrocessione preliminare e devono garantire denaro per la fine di giugno per rimanere nella Ligue 1.

Chelsea e United hanno monitorato l’attaccante e si afferma che potrebbero competere per i suoi servizi prima della scadenza.

Lyon è stato felice di vendere Cherki per circa £ 13 milioni la scorsa estate, ma si prevede che questa volta richiederanno almeno 20 milioni di sterline.

Cherki è uno dei migliori artisti di Lione in questa campagna. Finora ha registrato 13 contributi target di 23 spettacoli.