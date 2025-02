Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Semenyo ricercato dai blues ‘





Il Chelsea potrebbe sorprendere a firmare l’attaccante di Bournemouth Antoine Semenyo Secondo Fichajes quest’estate.



I Blues hanno trascorso molto nelle ultime campagne, ma sono rimasti in gara per il titolo della Premier League.

Il club dovrebbe essere di nuovo grande quest’estate e i rapporti affermano che Semenyo potrebbe essere un obiettivo principale per rafforzare l’attacco.

Semenyo è in ottima forma per le ciliegie in questo periodo e ha registrato 10 contributi target in Premier League.

Ha anche attirato l’attenzione con il suo dribbling sul contrattacco. Sarebbe una buona firma per il ruolo di sinistra al Chelsea.

Si dice che il Chelsea debba pagare circa £ 42 milioni per elogiare Seminyo dalle ciliegie, ma si troveranno sicuramente di fronte alla concorrenza.

Anche la volontà dell’Arsenal e del Manchester United lo tengono d’occhio e può competere per i suoi servizi alla fine della stagione.